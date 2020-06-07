反修例｜消息指速龍小隊引入新胡椒彈手槍　警︰希望提升執法效率

反修例風波至今一年。有報道指，警方近期從瑞士武器生產商引入新一代胡椒彈手槍。消息指，警方正為胡椒彈手槍進行測試，料最快本月可分派予處理示威主力、俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊使用。 警方回覆《香港01》查詢表示，警方會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，以免影響行動效能，並指引入不同裝備的目的，「是希望提升執法效率」。

Hong Kong Free Press報道指，警隊近期已從瑞士武器生產商Piexon引入一款新武器，為新一代胡椒彈手槍Piexon JPX6 Jet Protector。

消息：警方正測試 最快本月派予「速龍小隊」

據該生產商資料，該款胡椒彈手槍尺寸為「長194 x 37 x 127毫米」，發射範圍為1.5米至7米，發射速度為每秒80米，相當於每小時290公里，最多可4支槍膛同時上彈，裝有「14x109毫米」的彈藥筒，可以連續發射，子彈含10毫升有藍色辣椒油樹脂等成份。

該刺激物的效果，包括刺激眼、鼻、嘴及呼吸系統，可造成暫時失明、咳嗽、噁心等，徵狀估計可維持約30分鐘至45分鐘，始會逐漸減退。

有消息指，警方正為新一代胡椒彈手槍進行測試，料最快本月可分派予「速龍小隊」使用。翻查資料，警方是自2016年農曆新年旺角騷亂後，開始為「速龍小隊」購置長槍款的胡椒球槍，在去年起的反修例衝突事件中，亦有多次使用。據立法會文件，警方在反修例示威中共使用了40樽胡椒球。

警方：確保採購的裝備符合安全標準

警方回覆《香港01》查詢表示，警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，以免影響行動效能。

警方指，「引入不同裝備的目的，是希望提升執法效率，以及增加警務人員執行職務時的選項，令整體使用武力的程度得以減低。」警隊就裝備及武力的使用有嚴謹指引，亦會按照製造商所提供的安全指引，確保所有使用的裝備安全及操作正常。