修例風波一周年｜逾六成人認同重組警隊　學者：反映質疑警隊專業

反修例風波以來，社會上出現要求解散警隊的聲音，香港民意研究所就政府應否大規模重組警隊進行調查。調查發現，有超過六成受訪者認為應該要重組警隊，當中包括建制派的非民主派受訪者亦有三成認同重組。 「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國指出，即使一般市民沒有明確政治取向，但留意到警方日常執法的問題及犯法行為，亦開始對警隊能否維持中立及專業表示質疑。他又表示在公務員凍薪之際警隊仍可繼續加薪，儼如成了特權組織，相對未來仍是政治不穩定的因素。

非民主派支持者 三成支持重組警隊

民研於本月1日至4日向10,024名市民進行網上調查，問到政府應否大規模重組警隊，當中61%受訪者表示應該，而31%認為不應該。以政治取向區分而言，民主派支持者中認同應該重組警隊的超過九成，而包括建制派、中間派及沒有政治取向的非民主派受訪者，則有五成八認為不應該，另有三成認同有此需要。

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華分析指，間對重組警隊的呼聲，反映社會對警隊及政府高度不信任，甚或是對整個體制的不滿。（翟睿敏攝）

學者：反映社會對現有體制高度不信任

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華分析指，調查結果與民間出現解散警隊等口號的情況接近，而有關訴求最早大概於7月底出現，相信與721事件後市民對警隊處理公眾事件的表現不滿有關。他續指，10月初訴求呼聲最高，相信與10月1日警察使用真槍對付示威者有關。

傅景華認為，政府在連串警民衝突後並無回應社會的不滿，甚至連檢討委員會亦仍無蹤影，民間對重組警隊的呼聲，反映社會對警隊及政府高度不信任，甚或是對整個體制的不滿。他推斷，中港關係若仍然維持現況，或是交由警隊負責執行國安法，衝突只會繼續嚴峻。