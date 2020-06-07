港版國安法｜陳茂波指美國制裁措施影響有限　籲市民無須過慮

全國人大會議上月底通過訂立港區國安法，引起本港市民及國際社會的反彈。財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌，再次談及港區國安法對香港的影響，指對香港保持國際金融中心的地位，抱持樂觀及充滿信心。 他認為，美國的制裁措施對本港實際影響非常有限，任何衝擊香港金融制度的手段，將為包括美國在內的全球金融市場帶來震盪。他又指，其他國際金融中心亦設立保護國家安全的法例，籲市民無須過慮。

陳茂波指，香港為全球第三大美元外匯交易中心，為不少亞太區甚至國際企業提供各種投資、財富管理、貿易和結算服務，與全球經濟和金融體系緊密相連。（資料圖片）

陳茂波表示，對香港保持國際金融中心的地位，抱持樂觀及充滿信心。他認為，美國的制裁措施對本港實際影響非常有限，因香港為全球第三大美元外匯交易中心，為不少亞太區甚至國際企業提供各種投資、財富管理、貿易和結算服務，與全球經濟和金融體系緊密相連。

他續指，香港若被限制使用美元或美元結算系統，或任何衝擊香港金融制度的手段，將為包括美國在內的全球金融市場帶來震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。因此他認為制裁措施對美國有著極高的風險，呼籲市民無須過份猜測。

他又指，港區國安立法導致人才外流，以及影響香港人才競爭為過慮的想法，因其他國際金融中心亦設立保護國家安全的法例，目前做法無異於其他市場。

港股市值20多年增逾10倍 內地企業優先以本港集資

陳茂波認為，本港的股票市場正面臨「從量變帶動質變」的提升過程。他指，港股市值在1997年為3萬2,000億港元，現時的市值則升至超過36萬億港元。他認為，因開啟內地國企、紅籌以至民營企業來港上市，帶來大批資金及具潛力的企業，從而匯聚大量尋求回報的資金。

他指，中美角力及全球保護主義抬頭，環球企業將面臨地緣政治風險增加，尤其對於境外上市的中資企業，面對許多政治上的不確定性，需要管理風險。但他認為，去年阿里巴巴回歸香港市場掛牌，今年又相繼有大型中資科網企業決定到港第二上市，因此推測內地企業可能更優先考慮本港為集資平台。