政壇諸事町｜談美國制裁眼泛淚光　陳茂波稱「被流淚」：唔夠瞓咋

全國人大上周五（28日）通過「港版國安法」，美國總統特朗普其中在記者會上批評中國將「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇、制裁削弱香港自治的官員等。 財政司司長陳茂波今（1日）在立法會見記者，談到美國制裁香港對經濟影響不大，強調政府有能力捍衛聯繫匯率。不過他發言時雙眼通紅，更被拍攝到眼角泛著淚光，隨即惹來外界熱議。 財政司司長新聞秘書回應時澄清，陳茂波當時並沒有流淚，指司長公務繁忙，經常睡眠不足，眼睛狀態可能因此受到影響。

陳茂波發言時雙眼通紅，更被拍攝到眼角泛著淚光，隨即惹來外界熱議。（張浩維攝）

陳茂波之後在Facebook表示，「眼泛淚光」只是一場誤會，事緣他出席立法會委員會後，在咪兜接受記者訪問，「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」

財爺指，對於要經常睇文件又不夠瞓的人士，「眼睛保護確實十分重要，不要掉以輕心」，並感謝大家關心。他在文末hashtag「有冇眼藥水介紹」、「香港人邊個會夠瞓？」、「人生有涯文件無量」、「被流淚」等字句。

陳茂波否認流淚，只是睡眠不足。（陳茂波Facebook截圖）

陳茂波見記者時提及，「港版國安法」立法有必要和迫切性，強調立法有助改善本港營商環境，長遠有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。他又指，美國藉「港版國安法」立法挑起的制裁行動，有關舉動為市場帶來少許干擾，但實際影響有限，認為毋須對措施有過分反應。

陳茂波在財經事務委員會會議上亦表示，市場出現有關外匯管制的不實傳言，重申政府不會實行外匯管制政策，保障資金流動及進出自由，金管局及銀行亦反映過去一周未見明顯資金外流。