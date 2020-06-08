新冠肺炎｜復課近兩星期　中三生感開心：學校等於第二個屋企

本港新冠肺炎疫情相對緩和，中三至中五生於上月27日率先復課，至於小四至中二則在今日（6月8日）復課。位於葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學亦做足準備，增設多項防疫措施，迎接同學重返校園。 有復課兩周的中三生表示，對於重新上學感到開心，又直言雖停課時間長達四個月，但很快便適應復課生活，「學校就等於第二個屋企」，然而又坦言：「放假就想返學，返學就想放假」；亦有首日復課的中一生指，感到少許緊張，慨嘆很久沒上課，擔心忘記學過的知識。

同學進入學校前需先以酒精搓手液消毒。（黃詠榆攝）

「放假就想返學，返學就想放假」

復課至今已有兩星期的中三廖同學亦感到開心，可以多與同學相處，「始終喺屋企悶咗咁耐！」他直言，停課生活離不開打機，初期仍感到「開心，因為唔洗返學，但去到後期就超悶，又唔可以出街！」

廖指，很快便重新適應校園生活，「學校就等於第二個屋企」，不過亦慨嘆「放假就想返學，返學就想放假」。停課多時，少許擔心追趕不上教學進度，尤其是數學科方面，認為需加把勁追上。

中一生嘆停課「好無聊」 復課首日心情緊張

對於中一、中二生而言，今日首日復課，但卻大風又大雨，就讀中一的彭同學亦難免沾濕了身。他坦言，停課長達四個月「喺屋企好無聊，都係睇電視、打機嗰啲，有時去踢下波。」他認為，上學比較充實，即使重返校園需面對課業壓力，但至少「唔使咁無聊。」彭指，雖停課期間一直以網上形式上課，但現在仍有少許緊張，「很久沒上課，怕知識都忘了。」

同樣是首日復課的中一范同學亦指有點緊張，不過感謝在停課期間，老師一直與他聯絡，幫忙追趕進度，又指雖復課首日天氣差，但亦無損興致。

小食部只開放一半座位

該校學生培育組主席趙端澤老師負責安全檢疫，解釋學校為迎接復課，做了一連串準備，料今日全校有180人上學，同學早上返校過程順暢。他指，同學進入學校要先消毒雙手，再經過紅外線體溫探測，若個別同學體溫過高，會改以額探形式量度。至於小食部方面，排隊的地上亦有貼紙標示開間隔，採取單行排隊方式，並只開放一半座位。

他亦指，在學習進度方面，由於每日只上半日堂，每節課亦由50分鐘縮短至35分鐘，並取消早會以避免人群聚集。雖然停課期間，一直以網上教學教授學生，但趙指整體進度難免受到影響，料高中生需在6、7月補課。