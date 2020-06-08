派錢一萬｜至少五間銀行推電子開戶優惠　設現金禮券回贈、大抽獎

新冠肺炎疫情反覆，今年《財政預算案》措施之一為向全民派發一萬元，以振興本港經濟。早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，財政司司長陳茂波今日（8日）宣布，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，料最快可於7月8日收到錢。 目前已至少有五家銀行推出優惠，新開戶者可參加抽獎、獲現金回贈等，以吸引客戶透過該行登記領取政府一萬元。當中，虛擬銀行眾安銀行優惠最多，若符合指定條件，客戶可獲現金獎賞1,000元。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，財政司司長陳茂波今日（8日）宣布，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，截止日期為明年12月31日，料最快可於7月8日收到錢。截至今日下午1時，最少已有五家銀行包括恒生銀行、大新銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、眾安銀行，宣布推出優惠活動，包括抽獎、現金回贈等，以吸引客戶透過該行登記領取政府一萬元。

眾安銀行︰新登記用戶最高贈一千元

稱香港第一間虛擬銀行的眾安銀行，推出優惠，將於每天下午3點發放名額有限的邀請碼「WANT11K」供市民開戶，客戶於14天内使用專屬邀請碼成功推薦兩人開戶將可獲400元，並在成功領取一萬元後，將額外獲得600元。受邀用戶將不能享有現金獎賞600元，僅能享有邀請兩人開戶的400元優惠，而優惠明額亦有限，活動期為今年5月27日至6月12日。

截至今日下午1時，最少已有五家銀行推出優惠活動，以吸引客戶透過該行登記領取政府一萬元。（資料圖片）

中國工商銀行︰推薦客戶可參加抽獎活動

中國工商銀行客戶透過手機或個人網上銀行登記申請1萬元，並於今年10月31日或之前領取1萬元，將可獲現金50元。客戶成功推薦一名新客戶登記並領取款項，可額外獲50元禮券或參加抽獎活動，以贏取最高一萬元現金回贈。此外，推薦人數最高的首四名客戶，亦可獲得三合一風扇暖風空氣清新機一部。活動期為正式登記日（6月21日）至今年9月30日。

大新銀行、恒生銀行、滙豐銀行︰推廣詳情稍後公布

大新銀行網站指，首1,000名電子登記客戶可獲現金獎賞20元，電子登記者自動參加終極大抽獎，最高可贏取10,000元（名額五名），而推廣詳情將於稍後再在網上公布。

恒生銀行網站指，登記個人e-Banking及e-Statement服務，即可獲Cash Dollars 50元，又指稍後提供更多登記資訊。而滙豐銀行指，於8月31日或之前登記的客戶均會自動登記參加抽獎，並即將公布詳情及推出其他優惠。

渣打銀行︰有機會贏取10,000 元現金獎

合資格人士可透過渣打銀行數碼方式，包括網上理財、SC Mobile手機應用程式及網上表格，或到指定70間分行申請。於8月15日前登記並成功收到款項，有機會贏取額外10,000元現金獎，渣打每星期會送出三份10,000獎金。

中銀香港表示，各分行將特設eZone專區，以協助客戶透過電子渠道登記現金發放計劃，以便更快領取款項；各區共169家分行將可供索取及遞交登記表格，已增聘過百服務大使在分行為客戶提供協助，解答查詢。由即日起至8月31日，全新客戶成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取現金發放計劃10,000元後，於中銀香港手機/網上銀行開立港元定期存款，可享高達港幣1,000 元定期利息優惠。