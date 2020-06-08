派錢一萬｜申請方法　父親節起登記最快7月8日收錢　可電子或書面

今年《財政預算案》宣布向年滿18歲的香港永久性居民派發一萬元，財政司司長陳茂波今日（8日）就現金發放計劃舉行記者會。他表示，最快6月21日（星期日）父親節當日早上7時起接受市民以電子方式登記，或以書面方式登記，當日銀行亦會開放讓市民索取及遞交表格，最快7月8日可收到錢。 陳茂波強調，在6月底前登記，均會在7月8日起陸續收到款項，市民有充裕時間登記，加上與21間銀行合作，有助分流。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

政府早前與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，預計六月底開始接受登記，七月開始發放款項。

陳茂波宣布，派錢將於今年6月21日（即父親節）接受登記，明年12月31日截止，並指由於涉及約700萬市民及約700億元公帑，希望做到簡單方便，以及安全穩妥，確保資料有保障及有秩序登記。

他表示，若市民6月21日至6月30日電子登記，最快7月8日開始陸續入銀行戶口直接收錢，在7月1日開始電子登記，則再等一星期可收到一萬元。在開放登記當日，早上7時開始接受電子登記，不需要填寫姓名，只需要身分證首四個字，銀行會使用原有客戶資料確診身分。

此外，市民亦可使用書面登記，只需上網下載或向銀行、民政事務處、社會福利署、房委會公屋辦事處等千多個地點索取表格，再把表格交到銀行分行，或郵寄到182020郵箱，但所需時間較長，將分三批進行書面登記，一般在登記後兩星期才收到款項，則在6月21日至7月4日期間登記，最快7月20日才收到錢。陳茂波表示，6月21日當日雖然是星期日，但銀行會照常營業，方便市民遞交申請表，若以郵寄方式則不需要貼郵票，可直接寄至香港郵政信箱。他也解釋，以書面形式登記行政費略高，初步估計整體行政費不超過5億元。

財政司司長陳茂波今日（8日）就現金發放計劃舉行記者會。（羅君豪攝）

至於身處海外港人，陳茂波表示合資格港人若有銀行戶口，可在網上登記，一萬元會直接落入戶口；若希望收支票，可郵寄表格，或經郵政網頁登記，但收支票時必須親身簽名。