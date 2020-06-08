跳閘男涉襲擊港鐵職員　事主捱8巴掌未還手　稱：要聆聽乘客

中年漢去年10月在中環港鐵站跳閘後被港鐵職員攔阻，其後被指連續掌摑職員8巴。他否認一項普通襲擊罪，案件今（8日）於東區裁判法院開審。站務主任供稱攔截後，被告回以：「你係咪欠打？」隨即用左右手扇他兩邊臉，一共8下。他形容掌摑力度有如「老竇教仔」，不算太重。辯方質疑他竟站著捱打、未有自衛，站務主任則稱「重可以捱得住」，又說：「唔係捱打，係要聆聽個乘客。」裁判官香淑嫻裁定表證成立。

被告譚煒林(右二)被指跳閘後襲擊截停他的港鐵職員。(林樂兒攝)

被告譚煒林（38歲）否認於去年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

被告跳閘後摑打職員兩邊臉8下

站務主任莫志富供稱，當晚7時許，他因閘口有玻璃碎而守在該處提醒乘客小心，期間被告跳閘，他喝止道「先生，你做乜嘢？」被告聞言轉身後，莫拍卡出閘並再次詢問，對方則回問：「你係咪欠打？」隨即舉右手摑其左臉2下，再用左手摑右臉2下，之後再重複動作，即總共摑8下。

打擊力度似「老竇教仔」

莫感到有些痛，形容掌摑的力度如「老竇教仔」，不算重手。有一對男女分隔兩人及勸架，其後警方到場制服被告。

他受辯方大律師黎建華盤問時，指被摑過程約20秒，他從來未有還擊。辯方質疑他竟然未有保護自己，莫則解釋：「我覺得仲可以捱得住」，且受訓時亦未有說對方出手要立即還擊，要視乎情況應變。

事主莫志富稱被打時因尚捱得住，未有阻擋或還手。(林樂兒攝)

還擊會令事情惡化

對於受訓是否教他要「捱打」，莫就說：「唔係捱打，係要聆聽個乘客。」他又重申對方的力度「未到一搥打低你」，故他當時繼續站著等候對方回應。

莫表示沒有擋格、抱頭或推開被告，因這屬於還擊，會令事情惡化，他又稱當時無路可退。莫續道，公司沒有指引叫員工站著受打，但強調正在執行職務，這關乎到責任心，他「唔會怕事就唔做」。

否認曾叫罵被告

辯方指，莫在案發時段因多人跳閘而變得不耐煩，因而指手劃腳及叫罵。被告跳閘後聽到莫第二次大聲喝止時，才停步轉身。莫揚言：「要打鑊你呀！你咪走！」同時右手舉著對講機向前揮動。莫只同意舉起對講機，但對其他說法全不認同。

辯方指莫反應不合理及反智

辯方續指莫逼近被告，基於兩人距離太近，被告遂伸出雙手按著莫的臉，而莫曾數次以右手打向被告的手臂。由於被告不願縮手，莫隨即大叫指被告打人。莫否認上述事宜。他亦不同意被告因他惡劣逼進而伸手推擋，雙方才會有身體接觸。辯方指其受襲反應不合理及反智，莫表示不認同。

莫指即場有告知警方被打，同日也有送院要求驗傷，但無說明掌摑次數。他同意事後兩日錄取的書面證供，才首次提及被摑8下。有便裝警員庭上供稱，他到場後其同事稱港鐵職員被摑4下。

案件編號：ESCC2646/2019