日食| 太陽下午4時近九成被遮　錯過要等50年　太空館教賞日偏食

今年6月21日（周日）父親節，香港會看到日偏食，屆時有近90%太陽表面面積被月球遮掩，台灣嘉義、福建廈門更有日環食。香港太空館表示，今次日食時間在下午，太陽位置較高，天氣好的話，市民只要在西北偏西、沒有遮擋的地方就可欣賞到。 香港太空館二級助理館長戴曉峰說，再下一次遮掩面積達八成的日食，要等到50年後的2070年，「錯過咗今次會好蝕底」。他提醒市民要用正確方法觀賞，如可自製「太陽針孔投影盒」，切勿只戴上太陽眼鏡看日食，否則會傷害眼睛。 《香港01》屆時亦會全程直播。

今次日食由下午2時37分開始，下午4時08分就到「食甚」階段，至月球完全離開不再遮蓋太陽為下午5時25分。（受訪者提供）

繼去年「拆禮物日」（12月26日）中午本港現日偏食後，今年6月21日亦可再觀賞到，屆時太陽被遮蓋的面積達86%，香港太空館二級助理館長戴曉峰形容是比去年更精彩。他又解釋，今次福建廈門及台灣嘉義「比較好彩」，會見到日環食，但整個過程的時間與本港不同。本港「企歪咗少少」，故只看到日偏食。

戴表示，日食分三個階段，今次日食「初虧」，即月球剛剛開始遮掩太陽，時間為下午2時37分；下午4時08分就到「食甚」階段，即太陽被遮掩最多的時候，食分將會達到0.89；至月球完全離開不再遮蓋太陽則為「復圓」，時間為下午5時25分，整個日食過程歷時2小時47分。而天文台就預測當日部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨。

難估計日食對光暗變化影響 強調「唔會去到天黑咁誇張」

太陽被月球遮掩，會不會令香港天色轉暗，甚至白晝如黑夜呢？戴曉峰指，來到地球的能量會減少，故光亦會減少。他認為關鍵與人觀感有關，因有時不太敏感，「眼睛對開頭減光唔會太覺，去到差唔多食甚，變化會敏感啲，有啲人會覺得好似暗咗，有啲人就唔係好覺」。加上天氣因素，如雲量及空氣污染等，變數會增加，故難以估計屆時光暗變化，但強調「唔會去到天黑咁誇張」。

太陽有近90%被遮，有人形容屆時如「娥眉月」一樣。戴笑言月相與日食、月食「個樣唔同」，因日食等邊緣是圓形，而月相盈虧則是橢圓形。另外，今次日食在下午，因此太陽在西邊，戴建議市民可以在西北偏西、沒有遮擋的地方觀賞。

▼重溫本港2019年12月26日出現的日偏食▼

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市民可自製針孔投影盒觀賞 「最容易錯就係用太陽眼鏡」

對於一般市民而言，家中或沒有特別器材觀賞日食，但可自製針孔投影盒，紙樣亦可在太空館網頁下載。太陽光線穿過針孔，投射到盒底，再透過長方形孔望入盒內，就安全地觀賞到日食。戴曉峰提醒使用針孔投影盒時，最重要是背向太陽，否則「得物無所用」。

「最容易錯就係最容易得到嘅嘢，即係太陽眼鏡」，戴提醒市民切勿只佩戴太陽眼鏡觀賞，因減光程度完全不足夠，會傷害眼睛；亦不要胡亂相信坊間或自創觀賞方法。

▼正確觀賞日食方法▼

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本港2100年前均不會出現日環食或日全食

戴曉峰指本港下次再現日食會在2023年4月20日，仍是日偏食；但屆時食分只得0.027，「實在太細，無咩睇頭」。再下一次則是2030年6月1日的日偏食，食分只得0.2，「都睇到啲，不過好似擦邊咁，大家可以期待下」。

他又指根據數據，本世紀即2100年前本港都不會出現日環食或日全食，「其實好難，好似守株待兔咁，我都未親眼睇過」。而對上一次本港出現日環食為2012年，但由於當日多雲，故無法觀賞。

過往出現日食太空館亦會舉行觀賞活動，但今年在新冠肺炎疫情下，戴曉峰指暫時只能確定會於6月21日太空館會與香港天文台、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院及香港聖公會太陽館‧度假營進行聯合網上直播。

▼錯誤觀賞日食方法▼

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