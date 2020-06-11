新冠肺炎．大數據｜盤點9措施　網民最不滿派口罩　限聚令負評多

本港新型肺炎疫情反覆，疫症由年初至今成為不同媒體報道和評論的焦點，市民亦活躍在網上表達意見。科技公司慧科訊業利用⼤數據系統，偵測過去數月與疫情相關的帖文和留言等，以人工智能技術分析網上輿情。 政府過去推出多項抗疫決策，包括封關、派口罩、設抗疫基金等九項措施，網民最不滿政府派口罩安排，而衞生防護中心自1月底起舉行疫情記者會是九項措施之中最受網民認同，而從不缺席的衞生防護中心傳染病處主任張竹君成為最受網民歡迎的政府官員或公職人員。⼤數據亦顯示醫護人員最得網民⽀持，警員確診的消息也容易觸發網民互動。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

慧科分析九項網民最熱烈討論的抗疫措施，其中封關、隔離、限聚令及檢疫這四項措施佔超過九成帖⽂量及九成半互動量。報告發現封關措施最帶動民情，這項措施的討論佔超過48%的抗疫帖文總量，更達五成半互動量。⾃1⽉起疫情出現，坊間⼀直有意見要求政府全⾯封關，每次宣布封關消息，都能夠在網上引起討論。

醫護罷工得到更多網民留言支持

報告又分析，封關並非導致網絡熱議的唯⼀因素，醫護在疫情初期罷⼯要求全⾯封關，網上極⼤迴響，「⽀持醫護罷⼯」字詞在單日出現3,448次，成為當日第⼀熱門字詞。相比封關措施本⾝，醫護罷⼯得到更多網⺠留⾔⽀持，亦是帶動封關討論的關鍵事件。無論是正面抑或負面的熱門字詞，「醫護」和「罷工」也是榜上有名。

報告發現封關措施最帶動民情，這項措施的討論已佔超過48%的抗疫帖⽂總量，更達五成半互動量。

▼政府派口罩安排▼

+ 3 + 2

衞⽣防護中心記者會是在９項抗疫措施之中最受網民認同，正面評價達29.6%。衞⽣防護中⼼從1⽉20⽇開始幾乎每天舉⾏記者會，匯報疫情發展和確診病例。⼤數據再次顯示醫護人員最得網⺠⽀持，警員確診的消息也容易觸發網⺠互動。

經常主持記者會的衞⽣署衞⽣防護中心傳染病處主任張⽵君，是疫情下成為最受網民歡迎的公職人員。根據大數據偵測，正面留言中提及最多次的政府官員或公職人員是特首林鄭月娥，其次是港大微生物學講座教授袁國勇，其次是張竹君。但單計算正⾯留⾔並不全⾯，相減負⾯數及正⾯數後，為最受歡迎的政府官員或公職人員為張竹君，第二名是衞生署署長陳漢儀，第三名是勞工及福利局局長羅致光。

隔離措施雖然引起市民爭議，但獲得第二多正面評價。相比措施本身，市⺠就隔離設施⽰威抗議，引起更多網上討論及互動，熱門留言字詞出現「警察」和「黑警」。

衞⽣防護中⼼記者會是最受網民認同的抗疫措施，張⽵君也成為最受網民歡迎的政府官員或公職人員。（資料圖片／李澤彤攝）

政府派發免費口罩，負面評價達69.4%

令網民最不滿的抗疫措施是政府派發免費口罩，負面評價達69.4%。⼤數據顯⽰這個措施網上反應強烈，而之後口罩⽣產商的爭議更大。慧科大數據研究顧問黃潔慧認為，政府派發口罩來得太晚，錯過了時機不被網民欣賞。政府先後推出有關口罩的兩項措施，派發免費口罩比資助本地口罩⽣產的網絡輿情更熱烈。

限聚令討論升溫 負評逾六成 不滿警方驅散

有關限聚令的討論在疫情期間則有升溫趨勢，限聚令的負面評價達65.9%。最受網民熱烈討論的首兩宗事件都和公眾假期的示威活動有關，分別是在⺟親節和勞動節，警方以違反限聚令為由，於多區驅散聚集群眾。網⺠留⾔質疑警⽅濫⽤限聚令，認為其執法不公，甚至政治打壓。網民亦多次提及「⽣意」字眼表達不滿，⼤數據顯⽰留⾔有57%不滿警⽅進入商場驅散，導致商店要暫停營業，不滿⽰威者於商場聚集留⾔有43%。

有關限聚令的討論在疫情期間有升溫趨勢，最受網民熱烈討論的首兩宗事件都和公眾假期的⽰威活動有關。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

問責官員仿傚新加坡政府捐薪，未能獲得公眾掌聲

政府在疫情期間推出兩次防疫抗疫基金，合計超過1,600億港元。兩次抗疫基金之間，財政司司長陳茂波公布的財政預算案的紓緩措施達1,200億元。報告發現次輪抗疫基金比首輪的網上輿論更廣泛和熱烈，網民的評價較正面，因口罩產生的負面情緒轉移到保就業計劃的薪酬補貼。

研究結果反映，政府在疫情下需要及時推出措施，回應⺠意，否則事倍功半，這次商界和民間都比政府有效回應市民搶口罩潮。結果亦反映網民一直堅持全⾯封關，訴求未有因局部封關措施退卻。研究團隊認為，疫情記者會能紓緩⺠情，網民對封關和隔離措施接受程度⾼。研究發現，今次問責官員仿傚新加坡政府捐出薪酬，未能獲得公眾掌聲，反招致⺠怨，政府參考外國措施時要謹慎。

繼2月中發表第一階段的疫情報告後，科技公司慧科訊業再度發表疫情報告，由本年1⽉1⽇⾄5⽉15⽇，大數據系統共偵測84萬篇來自Facebook、討論區等和疫情相關帖⽂，解讀逾2,445萬則網上留言，檢視逾298萬次網絡用戶的喜怒驚憂，以及2.5億次網⺠互動。研究團隊透過大數據和利用⼈⼯智能系統亦分析網民對多項抗疫措施、兩次防疫抗疫基金情緒。