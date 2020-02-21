【武漢肺炎】大數據分析：比起疫情和病毒　全港最關心的只有一樣

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，慧科訊業日前發表一份報告，當中透過「慧科疫情指數」以大數據及人工智能，了解疫情相關網上帖文佔總帖文的比例，以及帖文箇中的互動以反映網民的關注度。 同時，慧科研究團隊分析發現，網民的關注度與每日確診人數並不成必然正比，且相比起武漢肺炎的確診情況，口罩才是網民最關心的事，並成為熱搜關鍵字，成為跨政見、跨階層、跨背景的全民話題。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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慧科研究小組結合大數據運算模型，以及人工智能本分析技術，分析由1月1日至2月14日逾28萬篇疫情相關帖文、逾1,092萬則網民留言及近34億次網民互動。研究團隊得出報告，從網民民情趨勢、關注話題、官員民望及民意情緒得出四方面的發現。

民情趨勢方面，為探討疫情下的香港民情，「慧科疫情指數」由今年1月1日展開。根據資料，本地傳媒於去年12月31日始報道疫情，惟慧科大數據發現網民最初對疫情關注及討論度並不高，於1月20日前疫情話題僅佔所有網上討論話題10%，至1月20日關注疫情的帖文才急增、及後升至逾40%，並於1月30日達到高峰，網上討論約八成都與疫情相關，幾乎是「全民皆談疫」的地步，直至2月4日之後疫情帖文比才有回落趨勢。

報告指出，疫情於1月20日在網上討論急增的原因為，當日內地疫情專家鍾南山確認新冠肺炎出現人傳出，接連民間出現搶口罩潮，疫情相關帖文隨即席捲社媒，並引發其後話題。

慧科人工智能對熱詞的分析，揭示過去個半月，除最多人提及的「武漢肺炎」外，便是「口罩」，在帖文出現次數高達12.3萬次。（資料圖片）

關注話題方面，報告指出至2月初，口罩仍是熱議話題，醫護罷工亦成為網民談論焦點。大數據發現，關注指數最高3天，分別是2月3日、4日及7日，而這三天網民對於反饋度最高的帖文分別為：2月3日「立場新聞」兩則有關醫護首日罷工的相關報道；2月4日網媒「100毛」一則訪問市民對醫護罷工看法的帖文；立法會議員譚文豪在專頁上，批評林鄭月娥呼籲官員減少戴口罩的帖文；2月7日「HKTVmall」專頁自述王維基到台北尋找製造口罩方法；「King Jer」娛樂台專頁對此的回應。

報告指出，慧科人工智能對熱詞的分析，揭示過去個半月，除最多人提及的「武漢肺炎」外，並不是「病毒」、「疫情」、「肺炎」，而是「口罩」，且在帖文出現次數高達12.3萬次。研究團隊認為，此情況反映疫症之下，民情更聚焦政府應對抗疫物資的能力，多於擔心疫情惡化。

「口罩」成為網上熱詞外，「醫護罷工」亦成為網民討論熱議詞，由1月1日至2月14日數據期內共出現3.3萬次。（資料圖片）

至於網民熱議的「醫護罷工」共出現3.3萬次；連日成為傳媒頭條的「封關」話題僅出現3萬次，雖然躋身熱詞二十位，惟關注度遠於民間搶購潮。

「口罩」成為「武漢肺炎」以外的熱詞之首，研究團隊又發現，口罩相關帖文量從1月22日市民在市民搶購口罩起，至29日立法會議員蔣麗芸在社交平台教授大家蒸口罩重用，引發更多相關討論。

同時，不少網媒接連出帖教授網購口罩攻略，包括如何防止被cut單、網購點涵蓋美國Amazon、日本樂天等，反映港人口罩搶足跡遍布全球，且線上口罩搶購潮較線下現實搶購滯後數天。

報告分析，「口罩」討論突破網絡一般的「同溫層效應」，成為跨政見、跨階層、跨背景的全民話題，亦引伸政府應對口罩的能力很大程度會牽引民情、影響管治心及民望。

報告指出大數據發現最值得網民關注、最能牽動網民情緒的首位，是領導防疫督導委員會的特首林鄭月娥，數據期內特首被提及14,863次。（資料圖片／梁鵬威攝）

官員方面，報告指出大數據發現最值得網民關注、最能牽動網民情緒的首位，是領導防疫督導委員會的特首林鄭月娥，數據期內特首被提及14,863次；較第二位的港大微生物學系講座教授袁國勇錄得7,162次多逾一倍。

報告又指，官員及專家以外，仍有三個名字特別受網民關注，分別為王維基、李嘉誠及蔣麗芸。王維基到台灣採購口罩機計劃自製口罩的被提及度居於第10位；李嘉誠以基金會名義捐款一億元支援武漢醫生、並在旗下百佳超市及屈臣氏出售口罩，被提及次數達842次，居於12位；蔣麗芸則排第7位。

民意情緒方面，慧科大數據研究發現，疫情下網民憤怒情況高企，且驚憂情緒近月急升，源於網民對社會搶購物資情況及政府應對不力的討論，包括口罩短缺及2月4日林鄭月娥要求公務員脫口罩的言論，即使政府在2月5日宣布所有內地入境人士須強制檢疫14天，仍無法有效緩和網民不滿情緒。

而相關不滿情緒於1月19日達至最高峰，數據顯示網民的憤怒留言大多來自新民黨前區議員陳家珮在Facebook專頁一則出遊武漢帖文，指摘其為戴口罩的暴徒。

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