智障半癱男肛門塞膠片死因　護老院主管稱有巡房　未聞涉事主投訴

中度智障兼半癱男子，入住牛頭角定業街劍橋護老院期間不適送院，被醫護發現其肛門被塞膠片、紗布等物品，院友2日後不治。死因庭今（9日）繼續就其死因進行研訊。庭上讀出其中一名護理員的供詞，她透露因廚工放假，院內人手不足，她日間當廚工，夜間當護理員，整整6天在護老院不停工作，她為事主換片亦未見有異物。一名主管則稱，她每天均會巡房，若有虐老等情況，院友可作投訴，惟研訊主任指出，事主與其室友均無法說話，主管仍相信若有其事，可從院友口中得知，又稱沒收過涉及事主的投訴。

死者王志成（60歲）於2016年1月31日因肚瀉送院，入院2日後因肺炎不治。

換尿片未發現王肛門有異物

死因研訊主任今在庭上讀出護老院護理員楊群英的供詞，有關警誡供詞於2016年7月18日錄取，當時警方就有人用紗布及成人尿巾碎塞在王肛門一事，向楊錄取口供。她稱事發當日，曾三度幫王換尿片，但她沒發現王的肛門有異物。

缺人手早上做廚工晚上任護理

楊稱她曾在2016年1月26日至1月31日，替一名負責廚房工作的助理員頂更，她在期間早上負責廚房工作，晚上則擔任護理員工作，整整6天都留在院內工作。由於夜更會有兩名護理員當值，她會與另一名護理員輪流休息，而她們會每4小時巡房一次。警方問她為何會接受這工作安排時，楊表示這安排屬暫時性，亦因護老院請不到人，故她「頂住先」。

主管稱每日有巡房

護老院主管劉咏梅則供稱，她在90年代已開始從事護理員工作，後來晉升為主管，她於2015年7月31日開始在涉案的護老院擔任主管，每日都會巡房詢問院友的情況。

王與室友均無法說話

研訊主任提到，王的室友全身癱瘓，他與王均無法說話，如有員工虐老或有院友襲擊死者，院方如何得知情況，劉說，如有此事發生，相信可以從其他院友口中得知情況。不過，她從沒接獲有關王被襲的投訴。

案件編號：CCDI43/2016