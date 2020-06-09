記協去信監警會要求與梁定邦會面　商停止警方干擾採訪政策

反修例事件一周年，記協去信監警會，要求與該會主席梁定邦見面，商討遏止警方干擾記者採訪的對策。 《香港01》正向金管局及警方查詢。

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批評監警會報告未有聽取新聞業界聲音

記協昨日（6月8日）去信監警會主席梁定邦，表示香港經歷逾一年的社會動盪，新聞工作者飽受警方不同形式的暴力對待，要求和他會面。

記協表示，自去年6月起曾多次就有關問題向警方反映，並先後邀請監警會主席和委員會面，惟一直未獲正面回應。記協指「警暴」問題持續困擾傳媒業界，希望盡快和梁定邦會面，商討遏止警方對待記者及干擾採訪的對策。記協指無數新聞工作者在採訪警民衝突時受辱和受傷，絕大部分為前線警員所為，對警方管理層拒絕正視感到無奈。

記協在信中指，監警會5月發表審視反修例風波的專題報告，事前未有聽取新聞業界的聲音，內容有欠全面，事後亦未有主動了解業界對報告的意見。記協期望與監警會加強溝通。

記協表示，年月未有撫平記者身心的傷痕，警暴如今依然張狂。（資料圖片）

記協在社交網站上表示，年初公布的調查顯示，多達6成半新聞工作者曾在採訪過程中遭警方或不同立場人士暴力對待，記協過去一年並接獲55宗有關警暴的投訴。記協呼籲過去一年曾受警方言語或肢體暴力對待的新聞工作者聯絡協會，以便記錄及跟進。