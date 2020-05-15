【監警會報告】警方接納報告　將審視及跟進52項建議

監警會去年7月宣布審視反修例運動風波，相關報告今日（15日）下午出爐。警務處指知悉和接納監警會的報告，又稱會認真審閱內容，參與及配合由保安局局長督導的專責小組。 保安局指正籌備盡快召開專責小組會議，除向特首匯報外，亦考慮適時對外公布進度。

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警務處：感謝監警會主席及委員

監警會今日就反修例風波發表報告，其後特首林鄭月娥表示接納監警會提出的52項建議，並要求保安局局長成立專責小組跟進每項建議，亦向她定期報告。

警務處指知悉和接納監警會的報告，並感謝監警會主席和委員所付出的寶貴時間和努力，在短時間內完成審視工作，就警方處理大型公眾活動提出多項具建設性的改善措施。警方會認真審閱報告內容，參與及全面配合由保安局局長督導的專責小組，仔細研究和跟進報告提出的52項建議。

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保安局專責小組考慮對外公布進度



保安局亦稱正籌備盡快召開專責小組會議，將就如何跟進監警會提出的52項建議擬訂工作計劃及訂出工作優先項目。專責小組的成員將包括警方，以及與檢討項目相關的部門及機構代表。警方亦會按《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的機制，與監警會匯報及商討。小組會定期向特首匯報，並會考慮適時對外公布進度以提高透明度。

保安局指，相信報告有助釐清事實，而報告提出一系列改善措施，應有助警方更好地處理將來的大型公眾活動及完善執法。