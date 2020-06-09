港版國安法｜會計工作或涉國企敏感資料　梁繼昌憂業界「踩地雷」

全國人大早前通過「港版國安法」，人大常委會稍後訂立細節，並納入《基本法》附件三在港實施。 會計界立法會議員梁繼昌今日（9日）指出，不少行業都擔心「踩地雷」，以會計行業為例，不少會計師會為國有企業核數，當中可能涉及敏感資料，而會計師亦可能要應外國監管機構需要提取資料，擔心會被指與「外國勢力合謀」或「顛覆國家政權」，認為行業應可獲豁免。 梁繼昌認為，在草擬國安條例時，應認真考慮香港各行各業意見，亦可先讓專業人士或立法會議員給意見，但他重申不應為此立法。

會計界立法會議員梁繼昌說，在草擬國安條例時，應認真考慮香港各行各業意見。（資料圖片／余俊亮攝）

業界擔心「踩地雷」

梁繼昌說，一旦實施國安法，不少行業都擔心「踩地雷」。他以會計行業為例，不少國際事務所員工為國有企業核數，如銀行、通訊公司時，當中可能涉及敏感資料，更有國企會涉足與國防有關的工業，包括衛星或航空等，擔心一旦在核數時發現有問題、需要取得更多資料時，或會被懷疑顛覆國家政權。

梁繼昌又指，香港符合國際會計準則，有一套程序及步驟，擔心會計師應外國監管機構（如美國證監會）需要提取資料時，可能會同樣「中招」，或被指與「外國勢力合謀」，甚至做「外國勢力代理人」。他認為，業界應獲完全豁免，國安法不應涉及專業工作。

梁又指，國安法與香港核心價值不同，擔心日後若有傳媒批評中央政府、共產黨時，會被指顛覆國家，認為新聞界應該同樣獲豁免。

憂所有反對聲音被國安法制裁

梁繼昌強調，本港不應成立國安法，認為現時已有足夠法例保障，擔心久而久之，所有反對政府的聲音，最後都被禁止及制裁。

梁又指，其他國家雖然有國安法，但他們有國會監察政府，故認為現時並無其他同類例子可作參考，「任何情況之下，都不能夠比較香港情況。」