7.1闖立法會案｜王宗堯、孫曉嵐等加控暴動罪　劉頴匡：無後悔

去年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施。港大學生會前會長孫曉嵐、社運人士劉頴匡、藝人王宗堯等，一度被控「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，近日被律政司加控更嚴重的「暴動」罪。案件今（10日）在東區裁判法院再提訊。 劉頴匡上庭前指，不知道未來要面對多重刑期，亦不知日後會否被當局以國安法追究，但稱從未後悔，強調要堅持五大訴求，批評政府「要用最嚴苛嘅法律清算所有抗爭者。」王宗堯上庭前則連聲向到場的支持者說「多謝！」

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案件提訊前，東區法院大樓約有十名警員戒備。現場有不少支持者到場，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨立法會議員鄺俊宇、香港眾志常委羅冠聰、南區區議員袁嘉蔚、藝人阮民安（Tommy）等。

劉頴匡稱無悔 王宗堯：加油

劉頴匡進入法院大樓前指，事隔近一年，政府終於將當日事件定性為「暴動」，相信反修例的其他抗爭行為，會陸續再被定性為「暴動」，「要用最嚴苛嘅法律，清算所有出過嚟參與嘅抗爭者。」

他又指，現時已有超過600人被控暴動罪，「600幾人係咩概念呢？如果大家每日返工逼巴士，一架雙層巴士坐滿，大約130人⋯有五架完整嘅雙層巴士，滿載抗爭者，佢哋將會付出十年人生作為代價。」他希望，大家亦要關心其他被控暴動罪的人士。

他直言，不知道未來要面對多重刑期，亦不知會否被國安法追究，但坦言仍然從未後悔，強調要堅持五大訴求，「你要擊倒我好容易⋯⋯但我只係200萬個香港人其中一個。」

而藝人王宗堯進場前，亦多次說道「加油」。

控方原先提出的「進入或逗留在會議廳範圍」罪，最高刑期是監禁3個月。至於暴動罪刑罰較重，最高刑期則是監禁10年。