新冠肺炎｜中區盂蘭勝會停辦一年　30年來首次

每年農曆七月為盂蘭節「鬼節」，按照傳統多區會舉辦盂蘭勝會超渡亡魂。中區卅間街坊盂蘭勝會宣布因應肺炎疫情，將會停辦一年，為30年來首次。中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，獲悉至少有10間盂蘭勝會均決定停辦一年。

盂蘭勝會一般設有紙紮大士王（鬼王），不過今年全部儀式將會停辦。（資料圖片／李澤彤攝）

中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，由於新冠肺炎疫情反覆，加上過往盂蘭勝會多個儀式均有500人參與，為免交叉感染及多人聚集，因此決定停辦一年。他指自上任至今30年，為首次停辦勝會，形容決定為「無可奈可」，但幸獲街坊體諒，認同應因應疫情停辦。

黃先生指，過往盂蘭勝會有打齋超渡、派米活動外，亦有20呎高的紙紮「鬼王」坐鎮，象徵鎮壓遊魂野鬼，惟今年將全部取消。據他了解，其他區至少有10間盂蘭勝會今年均停辦。

「程尋香港」Facebook專頁日前代中區卅間街坊盂蘭勝會宣布停辦，指因應疫情起伏難以預料，該會的全體理事經慎重考慮後，無奈決定停辦盂蘭勝會一年，希望各界人士諒解。