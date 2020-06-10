新冠肺炎｜中區盂蘭勝會停辦一年　30年來首次

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

每年農曆七月為盂蘭節「鬼節」，按照傳統多區會舉辦盂蘭勝會超渡亡魂。中區卅間街坊盂蘭勝會宣布因應肺炎疫情，將會停辦一年，為30年來首次。中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，獲悉至少有10間盂蘭勝會均決定停辦一年。

盂蘭勝會一般設有紙紮大士王（鬼王），不過今年全部儀式將會停辦。（資料圖片／李澤彤攝）

中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，由於新冠肺炎疫情反覆，加上過往盂蘭勝會多個儀式均有500人參與，為免交叉感染及多人聚集，因此決定停辦一年。他指自上任至今30年，為首次停辦勝會，形容決定為「無可奈可」，但幸獲街坊體諒，認同應因應疫情停辦。

黃先生指，過往盂蘭勝會有打齋超渡、派米活動外，亦有20呎高的紙紮「鬼王」坐鎮，象徵鎮壓遊魂野鬼，惟今年將全部取消。據他了解，其他區至少有10間盂蘭勝會今年均停辦。

【代轉發】 中區卅間街坊盂蘭勝會 庚子年停辦一年啟事 中區卅間街坊盂蘭勝會，每年例定於農曆七月廿四日舉行，旨在普度超幽，祈求合境安寧。惟新冠肺炎肆虐，至今依然未見平息，疫情起伏難以預料，本會全體理事經慎重考慮後，無奈決定停辦盂蘭勝會一年...

程尋香港 Hide and Seek Tour 發佈於 2020年6月9日星期二

「程尋香港」Facebook專頁日前代中區卅間街坊盂蘭勝會宣布停辦，指因應疫情起伏難以預料，該會的全體理事經慎重考慮後，無奈決定停辦盂蘭勝會一年，希望各界人士諒解。

【鬼節來了】盂蘭勝會派米「放焰口」　信眾施食舉起手
新冠肺炎｜香港快運HK Express停飛延至7月11日　翌日恢復營運
新冠肺炎｜旅遊業界倡先重啟澳門旅遊　下一步研開通日本、泰國
新冠肺炎．最新｜連續6日無本地個案　衞生署不開疫情記者會
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。