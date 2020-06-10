新冠肺炎｜旅遊業界倡先重啟澳門旅遊　下一步研開通日本、泰國

新冠肺炎疫情影響全球，令旅遊業遭重創。旅遊業代表日前約見商經局局長邱騰華，探討重啟旅遊及商業活動。 旅遊界立法會議員姚思榮今日（10日)於港台節目《千禧年代》說，業界建議先推動重啟來往澳門旅遊，其次則為泰國、日本等港人熱門旅遊地點。他稱局方對建議反應正面。

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隨著部份地區疫情有好轉，旅遊業界早前提出研究「旅遊氣泡」，即與鄰近地區在雙方疫情受控、放寬出入境檢疫措施等條件下，開放互相旅遊。

立法會議員姚思榮在節目上稱，早前曾約見食物及環境衛生局局長陳肇始，並向其表達旅遊業對延長入境限制的擔憂。他引述陳指若與其他地區於檢疫安排上有共識，可研究推動周邊地區旅遊的可能性。因此，業界就此約見商經局局長邱騰華，並就局部開放旅遊、商業活動等探討共識。

遊業界代表日前與商經局局長邱騰華會面。（資料圖片／梁煥敏攝）

需要統一兩地的病毒測試標準

他指，業界建議先開放1至2個地區互通旅遊及商業活動，首先建議為澳門，因其已超過一個月無感染個案，加上港澳交通方便；其次則為泰國、日本等港人熱門旅遊地點，以日本為例，可先開通部份零感染、有交通到達的城市。他說，明白市民對疫情擔憂，若然開通旅遊需要統一兩地的病毒測試標準。他指，會上局方反應正面，亦提到檢測費高昂的問題，引述局方指會研究檢測中心減低收費的可能性，但前提為測試量要夠大。