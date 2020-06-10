龔如心爭產案｜遺產管理費達4.3億　慈善基金求管理人交待細節

華懋慈善基金有限公司昨（9日）入稟高等法院，指龔如心遺產管理人多年間收取逾4.3億元的管理費用，惟管理人未有交代工作紀錄，並把給予中間人的報酬納入管理費用。基金要求撤銷批出的管理費用，並交代過往工作細節。

原告為華懋慈善基金有限公司，被告分別為陳偉棠、黃德偉、莊日杰和劉子邦。

指收費項目空泛

入稟狀指，首三名被告為羅兵咸永道合夥人，亦是龔如心遺產管理人。入稟狀續指，就首三名被告近月提出的收費，基金質疑其收費項目過於空泛，難以確定是否和其他項目的收費重疊，並要求對方就收費提供詳情。惟首三名被告回覆指，因應集團的規模，難以按基金要求交代工作時數。基金質疑，首三名被告未有恰當保管相關紀錄。

劉曾協助更換遺產管理人

此外，基金於2011年打算更換當時的遺產管理人，在第四被告劉子邦（下稱：劉）穿針引線下，羅兵咸永道接手。劉和基金主席龔仁心有「枱底協議」，劉會和龔仁心交代管理遺產的情況，並會確保羅兵咸永道遵從基金的指示。

基金指劉與新管理人有私下協議

基金一方指，劉和羅兵咸永道私下協議，從羅兵咸永道收費中的10%，給予劉作報酬。而羅兵咸永道把該10%的報酬，納入收取的管理費中，而首三被告因此不向原告交代項目收費的詳情。

基金要求法庭頒令，撤銷多年間批予首三名被告的管理費用，以及交代過往工作細節。而劉亦需向基金賠償涉款。

案件編號：HCCL6/2020