新冠肺炎｜8康復患者捐12次恢復血漿　至今3名危殆病人受惠

新型肺炎確診患者康復過後，若抗體水平夠高並符合各種資格，可捐出恢復血漿助其他危病者治療。香港大學相關的早期研究數據證實，恢復血漿治療有助減低患者體內的病毒量。 醫院管理局透露，至今有8名康復患者共捐出12次恢復血漿，當中有4份血漿已用在3名危殆確診者身上，當局將繼續按需要進行招募及採集恢復血漿，為未來的疫情作好準備。

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醫院管理局回覆立法會議員提問時透露，截至今年5月31日，香港紅十字會輸血服務中心共收集了12次「恢復血漿」，分別由8名2019冠狀病毒病康復者捐贈。在臨床使用方面， 已有4份「恢復血漿」應用於治療3名危殆病人。

醫管局稱，「恢復血漿」可以儲存1年，雖醫管局及輸血服務中心現時未有就「恢復血漿」的儲備訂立目標，但會繼續按需要進行招募及採集，為未來的疫情作好準備。

按目前的臨床管理指引， 經深切治療部醫生及傳染病學醫生評估後， 可考慮對出現急性呼吸窘迫綜合症的嚴重個案使用「恢復血漿」治療。而根據香港大學的研究的早期數據，2019冠狀病毒病病人在接受「恢復血漿」治療後病毒量明顯減少。至於與其他治療方法的比較， 則仍有待進一步的臨床研究結果。

「恢復血漿」捐贈者條件： (i) 捐贈者須為年齡介乎18至60歲，以及沒有嚴重疾病的男士，而在覆診時其中和抗體濃度須有1:160或以上 (ii) 捐贈者須符合捐血基本條件，並經臨床醫生解釋後，同意轉介至輸血服務中心參與捐贈計劃 (iii) 捐贈者會透過靜脈以成份捐血方式，透過血液分離機捐贈血漿

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅過往受訪時曾透露，有危殆患者使用恢復血漿之後，體內病毒量由每毫升樣本約十億粒病毒大跌至約百萬計病毒，治療效果良好之餘，亦沒有明顯副作用。

他稱若康復患者抗體水平夠高，每隔兩星期可捐一次約500毫升血漿，血漿可冷藏一年。