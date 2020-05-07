新型肺炎重症者用血漿治療3日病毒量大跌　血漿可貯至冬季

新型冠狀病毒肺炎目前暫未有特效藥物用作治療，不過香港大學近日正研究利用康復患者捐出的「恢復血漿」，在嚴重患者身上應用，這種治療方法過往在豬流感及沙士時亦曾經使用。 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，至今有兩名嚴重患者使用血漿治療，其中一人輸血漿後兩至三日內，病毒量由每毫升10億計跌至約百萬計，大跌超過9成，該病人亦已脫離危險期，不再需要供氧。另一名病人雖在應用恢復血漿後仍需接駁人工心肺機，但情況有改善，不需再用呼吸機。 孔繁毅透露，現時有20至30名康復患者適合捐恢復血漿，若抗體水平夠高，每兩星期可捐一次約500毫升，血漿可冷藏一年，萬一本港冬季再爆另一波疫情，現時收集的血漿料可供應予嚴重患者使用。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

本港的新型肺炎確診個案至今（7日）錄得1,045宗（包括一宗疑似個案），累計有944人已經出院，惟留院病人當中仍有1人危殆，4人嚴重。港大早前篩選康復患者當中抗體水平夠高的合適人士捐出恢復血漿，以應用在病情較嚴重的患者身上。

兩名重症者用血漿治療 港大：無明顯副作用、治療安全

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅透露，至今共有兩名病人接受恢復血漿治療，兩人均是女性，本身有長期病患，免疫力較差，有嚴重肺炎，兩人亦對抗病毒藥物無太大反應，故決定為兩人用血漿治療。

他續指，其中一名在瑪麗醫院的病人在輸血漿後48至72小時內，體內病毒量大跌，由每毫升樣本約十億粒病毒跌至約百萬計病毒，病人的其他症狀亦大有改善，包括不用再供氧氣，肺片漸清，脫離危險期，基本上可以離開深切治療部，期望病人很快可以在病毒檢測呈陰性並出院。

至於另一名入住其他公立醫院的病人，其進展雖比較慢，用血漿後仍需接駁人工心肺機，但已不需再用呼吸機，病毒指數亦有下跌。翻查資料，本港逾千名患者當中，暫僅第595宗個案、75歲女病人需使用人工肺，病人至今日仍情況危殆。

孔繁毅指，兩病人均無明顯副作用，治療相當安全，形容恢復血漿是很重要的治療方法。

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暫有約30名康復者合資格捐血漿救人

要成功捐血漿，康復者需符合一定條件，孔繁毅稱最重要的條件之一，是康復者體內的抗體水平是否達到1:160或以上、即將血漿稀釋160倍後仍有效抑制病毒，日後若想擴大捐贈者數目，1:80亦屬可以考慮的水平。其他條件包括，捐贈者必須是18歲至55歲男性、體重為65公斤或以上、無長期病患等。

孔繁毅說，若康復者的抗體水平維持在高水平，每兩星期便可捐一次500毫升的血漿，血漿可冷藏貯存一年，一旦本港至冬季再爆發疫症，這些血漿可預留予屆時病情嚴重的患者。