綠惜地球：過半糖果包裝無回收標示　三大糖果品牌減塑消極

環保組織綠惜地球到過13間超市及連鎖零食店調查糖果包裝情況，檢視逾400種糖果產品後發現，超過一半產品的包裝沒有回收標示。在港市場佔有率最高的三大糖果品牌，交代落實走塑承諾時，反應亦有欠積極，該會促請糖果企業帶頭減塑。

綠惜地球走訪13間超市及連鎖零食店調查糖果包裝情況，包括百佳、惠康、U購、一田、Aeon、Citysuper、Three sixty、瑪莎、無印良品、零食物語、759阿信屋、品味1+1和優品360。（陳家怡攝）

綠惜地球表示，本港去年預先包裝糖果產品共消耗3.4億個塑料外包裝，獨立包裝未計算在內。綠惜地球總幹事劉祉鋒指不少包裝使用複合物料，欠缺回收標示，以致不能回收淪為垃圾。

綠惜地球到過全港13間超市及連鎖零食店，調查糖果包裝情況，發現逾400種糖果產品當中，超過一半產品的包裝沒有回收標示，糖果品牌也沒有提供裸買方式、可重用包裝商品，以及回收渠道。

根據綠惜地球取得的市場調查數據，三大糖果品牌，包括瑪氏食品（MARS）、費列羅 （Ferrero）和雀巢 （Nestle），佔全港近四成的糖果市場，並於前年在國際平台上承諾2025年前會落實走塑措施，例如包裝有清晰回收指示，100%包裝為可回收、重用、降解的物料等。

綠惜地球總幹事劉祉鋒（左）、高級項目主任劉兆朗（右），公布三大糖果企業減塑表現令人失望。（陳家怡攝）

綠惜地球表示，上述三家企業在外國均有推行回收措施，惟在本港措施欠奉，質疑企業真公關，假走塑。綠惜地球向企業查詢本港減塑措施的落實進度，企業反應有欠積極：雀巢回應指有專責同事跟進在港售賣的包裝數據；Ferrero表示沒有相關統計；MARS回應最為消極，只重申國際承諾。對於企業拒絕回應進度的查詢，綠惜地球高級項目主任劉兆朗感到失望。

綠惜地球促請糖果企業公開進口的包裝消耗量，推出裸買、使用非塑料包裝等替代品源頭減塑。若要使用塑膠物料，包裝須印有清晰的回收指示，企業應承擔回收再造包裝廢物的責任。劉兆朗認為企業不能因為不同國家的環保標準有異，而不履行國際承諾。綠惜地球促請政府盡快落實生產者責任制和垃圾徵費，並強制要求有關製造商匯報塑料包裝量。