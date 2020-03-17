【垃圾徵費】環保署：落實日期可視乎社會情況　公屋實踐計劃招標

垃圾徵費討論多年，條例早前終提交予立法會審議。立法會《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會今日（17日）舉行會議，不少議員認為現時本港經濟情況受疫情影響而遭打擊，擔心令市民百上加斤。環境保護署回應指，會視乎社會情況，正式落實垃圾徵費的日期可再處理。 另外，環境署亦進行招標，邀請承辦商為港九新界多個公共屋邨提供垃圾收費實踐計劃服務，使用模擬指定垃圾袋，料今年8月展開，約為期30個月。

環境署亦進行招標，邀請承辦商為港九新界多個公共屋邨提供垃圾收費實踐計劃服務。（資料圖片）

葛珮帆：現時推收費不合時宜

立法會垃圾徵費草案委員會今日討論執法工作，以及就推行該計劃為市民提供的支援。會議一開始時，民主黨立法會議員許智峯不滿委員會進度過於緩慢，批評委員會主席馬逢國「放軟手腳」，要求立法會秘書處及主席交代。馬逢國回應指，個人是非常希望垃圾徵費可實施，與政府一直會保持溝通有關立法時間表事宜。

民建聯鄭泳舜表示，現時經濟情況下推垃圾徵費對基層市民是百上加斤；民建聯葛珮帆亦指現時市民生活困難，推收費是不合時宜。

環保署副署長（廢物管理職務）陸嘉健回應指，計劃生效後會有一年多準備期，而垃圾徵費是廢物管理重要一環，會視乎社會情況如何，正式落實日期可再處理。環保署助理署長 （廢物管理職務）陳筱鑫就指，領取綜援人士會透過綜援獲發放每人每月10元資助。

垃圾收費討論多年，條例早前終提交予立法會審議。（資料圖片）

環保署選150棟公屋先試行

另外，當局正為垃圾收費進行三項招標，分別是為黃大仙及新界（西貢除外）的公共屋邨提供垃圾徵費實踐計劃服務，以及為香港島、大部分九龍、西貢及離島的公共屋邨提供垃圾徵費實踐計劃服務等。服務包括在公共屋邨進行廢物評估、推廣及宣傳活動以及問卷調查等，讓居民能為垃圾徵費作好準備。

陸嘉健指公屋試驗計劃目標是在150棟公屋中試行，讓市民習慣用指定垃圾袋棄置垃圾，希望條例實施後運作可更暢順。期望今年可通過條例，在準備期中讓市民在居住的環境中試驗計劃。陳筱鑫稱，會與屋苑商討如何改善回收配套，並會記錄居民領取垃圾袋數目及大小，再對比垃圾量及回收量。

在過去的反修例事件中，不少垃圾桶被當作路障之用。（資料圖片）

在過去的反修例事件中，不少垃圾桶被當作路障之用。陸嘉健指現時當局正進行小規模試驗計劃，於部分地區使用掛袋式垃圾桶，暫時未被破壞，計劃未來在更多地方試驗，但強調並未用作取代傳統垃圾桶。另外，去年曾一度暫停的玻璃樽回收，陸指現時已回復一半收集點。