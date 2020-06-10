維修員上班遇堵路欲下車理論　推撞黑衣女卻為真女警　認襲擊候判

修例風波引發連串抗爭運動，去年12月4日有人疑於土瓜灣馬頭圍道一帶堵路，女督察拘捕疑犯時，突被扯下面罩及踢大腿。涉案吊車維修員今（10日）於九龍城裁判法院承認普通襲擊罪，其代表律師求情時解釋，被告當日駕車上班時遇到堵路情況，欲下車與堵路人士理論，但誤以為女督察是堵路人士，才會發生本案。裁判官先為被告索取背景報告及社會服務令報告，將案押後至本月24日判刑。

被告黃偉賢稱當時誤以為事主是堵路人。(資料圖片)

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被告黃偉賢（47歲），吊車維修員，被控於去年12月4日在土瓜灣馬頭圍道及農圃道交界襲擊一名女督察。

現場即稱唔好意思

案情指，事發當日警方在土瓜灣農圃道打擊堵路活動，涉案女督察正制服一名涉堵路人士之際，突然感覺到有人從後推了她一下，女督察回頭看到被告，並表明警員身份，惟被告卻扯開她的面罩及踢了她的大腿一下。女督察拘捕被告後，被告稱：「唔好意思，唔知你係差人。」女督察事後右大腿現瘀傷，右眼觸痛。

求情指事主亦穿黑衫褲

辯方求情指，被告當日駕車上班時，看到涉案地點有人堵路，於是下車欲與堵路人士理論，當時事主作便衣打扮，並身穿黑色衫褲，被告誤以為她是堵路人士，所以才發生本案。

案件編號：KCCC2865/2019