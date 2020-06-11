Cu Mask｜未網上登記者下周一起　可到郵局或所屬屋邨辦事處領取

創新及科技局今日（11日）宣布，所有持有效香港身份證，而未有透過網上登記索取「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask）的市民，可於下周一起（6月15日）至7月15日期間，親身到全港郵政局索取口罩。而房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨居民，亦可選擇到所屬屋邨辦事處索取。

政府上月宣布向香港居民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」。（資料圖片）

創科局提醒，市民索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員出示身份證正本，強調不接受影印本。職員隨即會在電腦或手提裝置，輸入市民身份證號碼，如確認未曾索取，便會獲派一個成人尺碼銅芯口罩。局方強調，電子裝置不會儲存市民的身份證號碼及個人資料。



另外，如市民無法親身前往索取，亦可於7月6日至15日期間授權代領，詳情將於7月初公布。房委會及房協轄下屋邨辦事處亦會透過預約安排，分發口罩予有特別需要租戶，如長者或行動不便的人士。

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