Cu Mask｜聖保祿醫院禁銅芯　公立醫院：只准戴外科口罩人士進入

本港新型肺炎疫情反覆，政府上月宣布向香港居民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，其抗病毒效果一直備受質疑。有網民在社交媒體發帖文及圖片，指聖保祿醫院在護士站張貼告示，要求市民在醫院範圍內必須配戴外科口罩，其他種類恕不接受，包括政府派發的「銅芯口罩」。記者今午到該院視察，發現有關告示已被移走，惟大門外仍然有「進入醫院前，請戴上外科口罩」的指示。 醫院管理局亦表示，進入公立醫院及診所範圍內所有訪客及求診病人，必須佩戴外科口罩，但醫院不會就其口罩型號及標準作出硬性規定。然而，「銅芯口罩」屬於可重複使用型口罩，並非外科口罩。

聖保祿同禁布口罩及「豬咀」

日前有網民在社交媒體發帖文及圖片，指聖保祿醫院在護士站張貼告示，要求市民在醫院範圍內必須配戴外科口罩，其他種類恕不接受，當中包括政府派發的「銅芯抗疫口罩」、布口罩及俗稱「豬咀」的防毒面罩等。記者今午到該院視察，發現有關告示已被移走，惟大門外仍然有「進入醫院前，請戴上外科口罩」的指示。而「銅芯抗疫口罩」屬於可重複使用型口罩，並非外科口罩。

公立醫院只准戴外科口罩 四間私醫可戴銅芯口罩

記者向其他醫院查詢市民是否可戴「銅芯口罩」步入院內，醫管局回應稱，目前公立醫院正處於緊急應變級別，進入醫院及診所範圍內所有訪客及求診病人，必須佩戴外科口罩。進入醫院及診所人士需自行預備口罩，但醫院不會就其口罩型號及標準作出硬性規定。

養和醫院門診部表示，病人只要有戴口罩便可進入醫院，不論款式及規格。

港怡醫院門診部表示，院方暫時未有指引規定病人戴個別口罩不能進入醫院，但倘病人佩戴重用口罩進入醫院時感到極不安心，職員可安排提供一個外科口罩。

而荃灣及司徒拔道港安醫院門診部均表示，對口罩規格沒有設任何限制。

延伸閱讀：Cu Mask｜網上登記期周六結束 錯過登記市民可親身到郵局取口罩

▼CU Mask網上申請攻略▼

+ 5 + 4 + 3

陳肇始在立法會上表示，政府派的「銅芯口罩」不是用作醫學用途，主要只能作一般用途。（資料圖片／余俊亮攝）

陳肇始：銅芯口罩不是用作醫學用途

食物及衞生局局長陳肇始曾在5月初在立法會上表示，政府派的「銅芯口罩」不是用作醫學用途，主要只能作一般用途。如市民到醫院或醫療機構，建議佩戴適用的口罩，譬如即棄外科口罩及N95呼吸器，令民主派議員嘩然。