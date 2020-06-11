本港首季吸毒人數較去年同期跌13%　惟年輕人吸食大麻須關注

禁毒常務委員會今日（11日）在季度會議上，檢視今年首季本港的吸毒情況。數據顯示，被呈報的整體吸毒人數較2019年同期下降，而年輕人吸食大麻的問題持續。但禁毒常務委員會指，數據可能受疫情影響，令呈報機構接觸到的吸毒者有所減少。

禁常會指，數據有可能受疫情影響，令呈報機構接觸到的吸毒者有所減少。（設計圖片 / 羅國輝攝）

禁毒常務委員會表示，根據藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年首季的整體吸毒人數較去年同期下降13%，由2,175人下降至1,896人。當中21歲以下的吸毒人數下降15%，由162人下降至138人，而學生佔該年齡組別吸毒人數的27%，與去年同期相若。

而吸食大麻的人數較2019年同期下降13%，由182人下降至159人，當中21歲以下的吸毒人數下降14%，由72人下降至62人，但大麻仍是該組別最常被吸食的毒品。

數據顯示，最常被吸食的危害精神毒品仍然是冰毒，但被呈報的人數下降28%，由489人下降至350人。（設計圖片 / 羅國輝攝）

禁毒常務委員會續指，首季被呈報的吸食危害精神毒品人數較去年同期下降27%，由1,332人下降至969人，吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期上升5%，由1,074人上升至1,128人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數為291人，遠超吸食麻醉鎮痛劑的47人。

整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常吸食的毒品，較去年同期上升5%，由1,074人上升至1,126人，而最常被吸食的危害精神毒品仍然是冰毒，但被呈報的人數下降28%，由489人下降至350人。

委員會亦指，數據有可能受疫情影響，令呈報機構接觸到的吸毒者有所減少，亦有可能機構需要更多時間呈報資料，因此會密切注意今年餘下季度本港的吸毒情況。主席張建良醫生指，數字顯示年輕人吸食大麻的情況需要關注，促請家長應嘗試多與子女一起了解大麻的禍害。