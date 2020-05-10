湖南祁東縣爆公職人員集體酒後吸毒　40歲女官員抽搐不治9人被捕

近日，內地網傳湖南衡陽市祁東縣文化館一名施姓女副館長因酒後吸毒死亡，當地公安證實事件。 內媒指事發當日現場還有多名公職人員吸毒，祁東縣官方則指9名涉毒人員已全部歸案，公安機關正在對案件進行深入偵查。祁東縣紀委監委對其中涉案公職人員已展開黨紀政務審查。

據新華社9日（上周六）報道，從祁東縣委宣傳部獲悉，經公安機關查證，5月2日晚，死者施某君（女，40歲，祁東縣人）及其朋友共10人聚餐，餐後唱歌飲酒吸毒。次日凌晨，施某君因出現抽搐送祁東縣人民醫院，經搶救無效死亡。

目前，其他9名涉毒人員已全部歸案，公安機關正在對案件進行深入偵查。祁東縣紀委監委對其中涉案公職人員已展開黨紀政務審查。

據內媒早前報道，當時眾人是在洪橋鎮馬頭村一間民房內吸食毒品。除了施某君外，事發當日現場還有多名公職人員吸毒，當中包括該院城連墟鄉衞生院龍姓書記、縣交警曹姓三級女警督、磚塘鎮文化站雷姓站長等人。

祁東縣文化館官網信息顯示，施某君擔任副館長一職，分管免費開放，群眾文化活動，安全生產工作，聯繫音樂、舞蹈組工作。據祁東縣文化館相關負責人表示，施某君在館內的業務能力很強，與同事之間關係也很好，曾多次獲獎。