教育局新學年增設新入職教師培育課程　不點名教協將事件妖魔化

教育局昨日（10日）向全港學校發通告，新學年起增設新入職教師培育課程，包括必修「教師專業身分—角色、價值觀及操守」及「國家及國際教育發展」等；在職教師亦必須修讀上述兩個範疇培訓，並由教育局提供課程或培訓資源。教協今日（11日）質疑課程具政治目的，要求立即撤回培訓。 教育局今日於網頁回應指，有關落實教師專業階梯的重要措施是由「教師及校長專業發展委員會」經過專業討論而訂定，安排已經過深思熟慮，認為充分考慮業界的需要及回應社會對教師的期望。教育局又不點名批評教協，「對於有自稱教育專業的組織凡事政治化，把推動教師專業發展的措施妖魔化」，對此極度遺憾。

教育局今日晚上於網頁中刊登「《落實教師專業發展專責小組的建議》正面睇」 文章，當中表示當局在2017年11月成立專責小組，邀請業界專家學者，以及前線校長和教師共同檢視有關教師專業發展的議題。經過深入研究及討論，共提出18項建議，在2019年3月向政府提交報告，又指「有關建議得到業界歡迎」。由於大部分措施將於2020/21學年推行，當局認為有需要通知學校推行的詳情。

對於是否將政治目的帶入校園，文章中就指通告提出的各類教師專業發展課程和時數要求，是配合落實教師專業階梯的重要措施，並由教師及校長專業發展委員會督導推行。文章內又不點名批評教協，是「別有用心的組織將專業發展課程誣蔑為『把政治目的帶入校園』，只因有關組織凡事政治化、把教育局的措施全部妖魔化。」

教育局於本年9月新學年起，落實教師專業發展專責小組建議，涵蓋範圍包括新入職教師、在職教師及資助學校教師晉升培訓要求。（資料圖片）

文章又強調，教育局是本港教育的政策制訂者、發展者、執行者、檢討者及監察者，推動教師持續專業發展是職責所在。對於有團體指教育局只是行政執行機構，文章就回應指「這不是反映其不熟悉本港教育系統，就是故意貶低教育局的角色，以達到其政治抹黑的目的，居心叵測。」

對於當局會否暫緩執行或撤回有關決定，文章中未有正面回應，僅指上述通告所提出的各項措施，是跟進專責小組的建議，得到業界的支持。當局期望透過有關措施，促進教師的專業發展和提升教師的專業能力，以進一步改善教育質素。