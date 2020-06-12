屋宇署接獲墮窗舉報　承建商被判八個月內禁止驗窗　罰款6.4萬元

屋宇署早前收到一宗墮窗舉報，調查發現承建商時光工程公司未為該窗戶檢驗及修葺。註冊承建商紀律委員會對該承建商進行紀律研訊，裁定承建商沒有履行或遵守《建築物條例》，判八個月內禁止進行或監督任何建築物窗戶的檢驗和修葺，並須支付研訊費用共6.4萬元。

強制驗窗計劃規定樓齡達10年或以上的私人樓宇（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗。（資料圖片）

屋宇署指，時光工程公司於2015年3月向屋宇署提交證明書，指已為旺角登打士廣場公用部分6樓升降機大堂一扇窗户完成檢驗及修葺，而該些窗户在修葺完成後已變得安全。

其後，屋宇署收到一宗與該樓宇有關的墮窗舉報，調查發現6樓升降機大堂的一扇窗戶曾墮下至街上，而該承建商未為該窗戶檢驗及修葺，因而沒有履行或遵守根據《建築物條例》的職責或要求。

註冊承建商紀律委員會早前根據《建築物條例》，完成對強制驗窗計劃下的合資格小型工程承建商的紀律研訊，裁定時光工程公司沒有履行或遵守《建築物條例》的職責或要求，予以紀律處分。時光工程公司在憲報刊登日起八個月內，被禁止進行或監督任何建築物窗戶的檢驗和修葺，並須支付紀律委員會及屋宇署共約6.4萬元的研訊費用。