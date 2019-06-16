深圳遭墮窗砸中男童離世　涉事屋苑未按承諾支付醫療費

深圳日前有名5歲莊姓男童被墮窗擊中頭部，最新消息指男童今天（16日）上午因搶救無效死亡。男童家屬指，涉事屋苑的物管起初承諾全數負擔男童的醫療費用，但迄今只有向醫院支付3000元（人民幣．下同）按金。

男童和其撐傘媽媽路過涉事屋苑樓下，惟一扇玻璃窗突然飛墮而下，剛巧砸在男童身上。（合成圖）

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事發上周四（13日）早上9時左右，一名男童和母親路過深圳一處屋苑樓下，惟突然一扇玻璃窗飛墮而下，正巧砸在6歲男童身上，男童倒地不醒、流血不止，其母立即扔下傘，跪在地上將玻璃碎片移走。周圍群眾幫忙報警，男童最終被抬上一輛路過的黑色車輛送醫搶救。深圳公安當日指，涉事玻璃窗是意外墮落。

據先前報道，男童心臟一度停止跳動，經搶救後才恢復心跳，其後又被轉院繼續搶救，腦部手術於當晚9時半左右結束，當時有醫生告訴家屬，不排除小孩會成為植物人，要家屬做好心理準備。另有醫院相關人員指，男童胸腹有傷，鎖骨及左股骨骨折，頸椎亦受傷。

受傷男童的舅舅陳先生周日（16日）凌晨發布微信朋友圈稱，外甥5時12分「輕輕地走了」，感恩大家的祝福。陳先生向內媒記者透露，孩子凌晨1點多心臟停止跳動，醫生開始進行搶救，直到5點12分宣布搶救無效死亡。

陳先生又指，事發時，涉事屋苑的物管承諾會負擔所有醫療費用，但當家屬幫孩子辦理遺體相關手續時，發現還積欠了逾7.5萬元治療費用，涉事屋苑的物管部門只繳交了3000元押金。

據悉，這已是該屋苑一個月內第二次發生高空墮物事件。5月22日，該屋苑另一扇玻璃窗從8樓墮下，所幸沒有傷及行人。

（綜合報道）