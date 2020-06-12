審計報告｜黃偉綸：將提升管理短租用地資訊系統　料3年內完成

審計報告早前指出，地政總署批出短期租約土地的年期過長，而部分個案處理申請的時間更長達3年。 立法會政府帳目委員會今日（12日）舉行簡短公開聆訊，發展局局長黃偉綸在會上提及，將會更新地政總署內部管理資訊系統，包括電子化警告信紀錄。此外，地政總署亦設立內部工作小組，將為處理個案申請時間訂立目標。

立法會政府帳目委員會今日舉行簡短公開聆訊，發展局局長黃偉綸在會上稱認同審計署的建議，指將從兩方面提升內部資訊管理系統，包括將警告信紀錄電子化、若個案於一定時間內未處理，系統亦會主動警告。此外，署方亦會研究用無人機拍攝方式，監察短期租約用地的違規情況。他稱，預計可在3年內完成系統更新。

研究改善地理資訊地圖

署理地政總署署長陳佩儀稱，署方於1月及5月就處理短租土地向各分區的辦事處發指引，包括要求在申請處理時核對公司資格，又研究改善地理資訊地圖，包括將地形、植物、行車及行人路涵蓋在內。地政總署設立內部工作小組，監察個案進度，將會就處理申請時間設立目標、向非牟利團體免收按金等，料於6個月內完成檢討。

發展局局長黃偉綸指，當局研究更新內部資訊管理系統。（盧翊銘攝）

立法會議員陳淑莊在會上提問，若有租用土地的人士有違規建築物，而政府未有收取按金的情況下，拆除費用將由誰負責。黃偉綸稱，由於部分非某利團體有財政壓力，故局方免收他們的按金，不過若有違規情況出現，相關費用將需要由租戶負責。

十億元資助計劃批出11宗申請

發展局去年2月推出十億元資助計劃，支援成功申請租用空置用地的非牟利機構展開基本的復修工程。黃偉綸指至今已有11宗項目獲批，形容進度良好。