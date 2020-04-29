審計報告｜地政總署42%短期租約逾20年　最長「55年不變」無原因

審計署報告今日（29日）出爐，其中檢視地政總署管理短期租約的工作。報告指出，短期租約的固定租期一般不超過7年，不得妨礙已規劃的長期發展，審計署分析了截至去年10月由地政總署管理的5,590份短期租約，留意到當中82%租約的租戶超過7年維持不變，有42%更超過20年，最長是維持「55年不變」，惟地政總署並未備存現成資料，顯示同一租戶的短期租約長時間獲准續租的原因，以及有關用途是否符合法定規劃要求。

審計署報告指出，據地政總署指引，短期租約的固定租期一般不超過7年，發展局指出用地的臨時或短期用途不得妨礙已規劃的長期發展。

不過據審計署分析，截至2019年10月，由地政總署管理的5,590短期租約，有4,565份即約82%租約的租戶超過7年維持不變。事實上，有2,353份租約的租戶超過20年，佔整體的42%，最長為55年維持不變。

審計署留意到，地政總署並未備存現成資料顯示同一租戶的短期租約長時間獲准續租的原因，以及有關用途是否符合法定規劃要求。

審計署建議，要確保地政總署人員分析同一租戶的短期租約長時間獲准續租的原因，及探討相關土地的臨時或短期用途是否符合法定規劃要求。