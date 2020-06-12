國歌法｜警制指引　消息︰會查社交媒體言論　餐廳私人派對同受管

政府今日（12日）為《國歌條例》刊憲，即日起生效。據了解，警方已經向警員發出執法指引，亦舉行過內部簡報會。警方案件管理及調查系統亦會加入「不當使用國歌」、「侮辱國歌」兩項罪名。 據該指引，其中搜證建議指出，涉事人在案發前的行為都可成證據，如事先在社交媒體有表明過有侮辱國歌意圖。 至於「公眾場所」的定義，如一間日常招待公眾的餐廳，即使在某時段作私人派對，仍可能屬於「公眾場所」。

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就有關搜證建議指出，涉事人在案發前的行為都可成證據，如事先在社交媒體有表明過有侮辱國歌意圖，至於事發時包括語言、發出的聲音、動作同身體語言，以及在場人士或團體有無發出勸告等，都是考慮因素。有聽取簡報的警務人員表示，可行情況下會先予警告。

餐廳辦私人派對仍屬「公眾場所」

據了解，就住《國歌條例》定義的「公眾場所」，相應是第200章《刑事罪行條例》的定義，即指不論是否憑繳費方式，公眾可不時進入，或獲准不時進入的場所。《國歌條例》中的「公眾場所」適用範圍，例子如一間餐廳，即使在某時段作私人派對，招待特定人士，仍可能屬於「公眾場所」。

另外，如事件埸景在學校發生，當局會以教育為目標，按校本情況及以一貫的訓育輔導方或處理，教育局局長楊潤雄日前稱，校方若遇處理不到的情況，如有破壞情況、影響學校運作、破壞同學之間的關係、影響到其他人等，可以報警求助。

據了解，警方指引指出，無論是校內或校外活動，如學校運動會，警方都可以透過學校聯絡主任了解，然後轉交合適隊伍跟進。