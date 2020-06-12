運輸署擬修指引以每平方米站4人加減巴士班次　最快2021年中實施

為提升專營巴士服務水平，運輸署去年就專營巴士上可站立的乘客數目作出檢討。運輸及房屋局日前向立法會提交文件交代檢討結果，提及按照現時本港《規例》，巴士每平方米可站立約6名乘客與海外地區相約，認為毋須修訂。 惟文件續指，運輸署認為可採用每平方米由站立6人放寬至4人的基準，以釐定增加或縮減車輛或班次，並正與專營巴士公司商討落實計劃，料須額外購置約50輛巴士及增聘約120名巴士車長，料修訂相關指引後最快於2021年年中實施。

運輸署建議降低現時增加巴士調配門檻的指標，以每平方米站立4人的載客率決定增減車輛及班次。（資料圖片）

為確保行車安全，《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章）規定現時巴士每平方米可站立約6名乘客。當局參考其他地方例如英國、澳洲及新加坡等做法並作出檢討後，認為本港法例要求與其他地區要求大致相約，故認為毋須作出修訂。

同時又解釋，維持現時法定載客量要求，可在突發事故例如鐵路事故、颱風及極端天氣等狀況，提供彈性專營巴士運作要求；否則，專營巴士公司及車長亦相信在執行上出現困難。

文件續提及，運輸署明白乘客的出行模式出現改變，亦希望巴士舒適度得以提升，故擬修訂《巴士路線發展計劃中有關改善及減少服務的指引》，由現時每平方米站立6人，修改至4人作為服務水平的基準。

換言之，運輸署建議降低現時增加巴士調配門檻的指標，以每平方米站立4人的載客率決定增減車輛及班次。文件以一輛專營巴士普遍使用的「富豪B9TL 12米」巴士為例，其法定總載客人數為137人、包括47名站立乘客。按現時指引，在最繁忙的半時人內載客率達100%；及在一小時內的載客率達85%，即總載客量達117人、包括27名站立乘客方能增加車輛調配及班次。

運輸署表示，已就檢討結果與專營巴士公司商討落實計劃，預計需要額外購買約50輛巴士及增聘約120名巴士車長。（資料圖片）

高需求路線要加密班次

然而修訂指引後，只需在最繁忙的半小時內載客率達90%，即總載客人數達124人、包括34名站立乘客；以及在一小時內載客率達75%，即總載客人數達103人、包括13名站立乘客便能增加車輛調配及班次。

對於削減班次，專營巴士則只能在平均載客率低於75%時方可進行。運輸署預料，修訂建議後繁忙時段仍會出現較多乘客，但較高需求的路線班次會變得更頻密，乘客較易選乘下一班次，故巴士站立空間亦會得到改善。

運輸署表示，已就檢討結果與專營巴士公司商討落實計劃，預計需要額外購買約50輛巴士及增聘約120名巴士車長。同時，專營巴士亦會視乎上述工作的進度，以及疫情發展，料運輸署修訂指引後，最早可於2021年年中實施。

田北辰：建議巴士公司增購100輛車

立法會交通事務委員會成員、實政圓桌田北辰表示，對於運輸署修訂指引由每小時站立27名乘客，至每小時站立13名乘客便須增加巴士班次，認為有助紓緩巴士擠迫情況，因實際能達致每平方米站立至4人的基準。

但他認為措施並不足夠，稱當局應以最繁忙的半小時計算才能有效疏導人流。加上長遠而言，當新鐵路項目陸續落成並投入服務，巴士公司必須增加乘客舒適度才能與其港鐵競爭，否則將會逐漸被淘汰，故建議巴士公司現應增置100輛巴士以提升服務質素。