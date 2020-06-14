新冠肺炎｜10康復者捐血漿予治療　紅十字會輸血中心：有鼓舞作用

新型肺炎疫情自年初肆虐全港，社會幾近停擺。紅十字會輸血服務中心總監李卓廣表示，礙於場地關閉，加上市民擔心捐血或帶來感染肺炎的風險，以往平均每日能收集約700袋血，今年2月的捐血量連日持續跌穿300袋關口。最嚴峻的時期，中心的血庫存量僅足以使用三至四天。而現時中心的捐血量，已回升至以往的七成。 另外，有10名新型肺炎康復者捐贈了血漿，中心共收集得32包血，五名患者已接受血清治療。李卓廣稱，「聽講佢哋體內含菌量跌咗好多，差唔多無晒，都覺得有鼓舞作用。」

李卓廣稱，現時中心恢復了約一半流動捐血服務，每日能收集約500袋血。（黃寶瑩攝）

2月血庫存量一度跌至三日使用量

紅十字會輸血服務中心總監李卓廣醫生表示，去年一共有14萬多名市民捐血，收集了約23萬袋血液。今年年初開始，新型肺炎疫情肆虐，全港學校停課、社福機構紛紛落閘，礙於場地所限，加上市民擔心捐血或帶來感染肺炎的風險，導致捐血人數一落千丈。

他透露，以往平均每日能收集約700袋血，今年2月首兩周的捐血量最少，當中某天僅得270袋血；其後海外回流確診潮亦重銼了捐血人次，4月初的捐血量再次跌破300大關。他續說，當時公立醫院暫停了部份非緊急服務，每日仍然需要約200袋血，最嚴峻的時期，中心的血庫存量僅足以使用三至四天，李卓廣形容當時感覺猶如快花光銀行積蓄，「簡直係入不敷支，即刻要搵渠道同市民講告急！」

隨著疫情漸趨緩和，捐血人數逐步回升。李卓廣稱，現時中心恢復了約一半流動捐血服務，每日能收集約500袋血，數量約為以往的七成。

李卓廣透露，有10名符合要求的新型肺炎康復者捐了血漿。（圖片截自紅十字會輸血服務中心網頁，非康復者血漿）

中心已收集32包康復者血漿

醫管局表示，有病情較嚴重的新型肺炎患者正在接受血清療法，療效不俗。李卓廣透露，截至6月11日，有10名符合要求的新型肺炎康復者捐贈了血漿，當中部份人已捐了數次，中心共收集得32包血漿。他又稱，得知有五名患者已接受血清治療，「聽講佢哋體內含菌量跌咗好多，差唔多無晒，都覺得有鼓舞作用。」

捐血之王年逾50外貌後生：相信捐血多

為表揚熱心捐血的市民，以往紅十字會輸血服務中心每年也會舉辦頒獎典禮，惟今年的典禮因新型肺炎疫情取消。

累計已捐血650次、獲得全港之冠的李兆楠表示，施比受更為有福，並不在意是否獲得公開讚賞。他自成年開始，每隔兩周便捐血一次，除了曾患病半年以外，風雨不改，堅持了30多年。年過半百的他，外貌與兒子恰如兄弟。他笑言：「朋友成日問我點解望落咁後生，我相信係因為捐血多。」他自言在捐血前數天，會下意識控制飲食，以免血壓和血脂過高，影響血液質量；在捐血過後，便會大快朵頤。「所以捐完血嗰日會好開心，原本幫到人嗰下已經開心，有得食鐘意食嘅嘢係雙重開心。」而今年23歲、自小跟隨父親出席頒獎禮的李柏軒，今年也累計捐血25次，首次獲得獎項，「有無獎都無所謂」，因捐血是為了助人。