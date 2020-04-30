【捐血救人】血庫告急！教你用App預約免排隊　即查是否適合捐血

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【捐血必備App】受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，香港紅十字會輸血服務中心血庫存量已下降至極低水平，呼籲市民盡快捐血，現時捐血更有贈品。有意捐血者，其實可以用「HK Blood」預約捐血，省卻排隊時間更方便。

（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心（中心）表示，受疫情影響市民減少外出，捐血站、流動捐血隊及捐血車血液收集量銳減，不足以應付全港醫院每日所需，加上近來有不少緊急手術及器官移植手術需用大量血液救治病人，還有一班地中海貧血、血癌等病人，每天皆需要足夠血液作輸血治療，形容目前血庫情況已到達「刻不容緩」階段，呼籲市民伸出援手捐血。

中心又指出，為答謝各捐血者支持，即日起至5月8日成功捐血，可獲贈「I'm a blood donor」牛仔布保溫袋一個，數量有限，送完即止。

即日起至5月8日成功捐血，可獲贈「I'm a blood donor」牛仔布保溫袋一個。（政府新聞處）

有意捐血的話，可以先下載手機應用程式「HK Blood」，除了可以預約捐血，減少親身排隊輪候時間，避免人群聚集傳播病毒，亦可即時查詢附近捐血站情況。

HK Blood使用方法：

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知多些：捐血有特定條件　多久可捐1次血？

要捐血，首先要符合多項條件，包括健康良好、體重90磅或以上、年齡介乎16至66歲生日當天（適用於首次捐血者）。

另外，16至17歲青少年須相隔不少於150天才可捐1次，每年最多可捐3次；18歲或以上成年女士須相隔不少於105天才可捐1次，每年最多可捐4次；18歲或以上成年男士須相隔不少於75天才可捐血1次，每年最多可捐5次。

如想計算何時可再捐血，可按此登入「網上是否適宜捐血測試」按鈕查看。如想查看自己是否適合捐血，則可按此

（宣傳捐血廣告截圖）

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