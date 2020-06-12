「岳」少年涉拒捕案｜警員指被告伸手搶警棍　被拉落地仍不放手

身穿印有「岳」字上衣的19歲少年被指去年9月在北角拒捕案，今（12日）在東區裁判法院續審。警員供稱，被告推跌追捕的同袍，他幫忙制服時坐在被告身上用手壓制，惟被告激烈掙脫，站起後更伸手搶警棍，至被告被拉落地時仍不放手。警員多次警告，並用胡椒噴霧兩次噴向被告的口鼻均無效，最終在同袍協助下取回警棍。他又稱見被告的頭及臉有血，但不知他是如何受傷。

被告陳以晉（19歲，IVE學生）被控一項襲警罪、一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項拒捕罪。他早前已承認襲擊一名督察及管有一支伸縮鋁棒兩罪，但否認抗拒警員莫淯麟。

見被告欲爬圍板逃走

警員莫淯麟供稱，當晚近10時半有一群人跑去七海商業中心後巷，他跟隨時見被告由中心門口迎面跑來，被身後有兩名警員在追捕中。他見被告嘗試爬向圍板，期間又推跌阻止他的高級警司林鴻釧。莫認為被告襲警並且強橫反抗，隨即用警棍毆打其下肢一下。

已坐在其身仍未能制服

莫稱被告從圍板被扯下跌地，他順勢坐在被告身上，並嘗試用雙手按住其上身，但被告用身驅及雙手向前爬。警員多次警告被告不要反抗，否則會使用武力，被告不理，用雙手撐地向前意圖逃脫，反抗力氣之大，令他未能壓住他。

伸手搶警棍 跌倒不鬆手

被告站起後，莫從後箍被告頸，被告則伸手搶莫拿著的長警棍，至被告被拉倒地上仍不肯鬆手，甚至想把莫也一同拖落地。莫在同袍幫忙下才可取回警棍。

兩噴胡椒噴霧仍無效

莫續道，警方欲上手銬時被告仍有掙扎、不理警告，他繼而取出胡椒噴霧兩次噴向被告的口鼻，但依舊無效。莫遂使用較溫和的壓制方法，最終鎖上手銬並停止使用武力。莫稱見到被告的頭及臉有血，但不知流血原因。

聆訊再續。

案件編號：ESCC2146/2019