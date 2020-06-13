理大搬走及沒收示威者造型雕像　學生會斥打壓學生言論自由

反修例風波踏入一周年，理大學生會近日在校園大樓放置一個示威者造型的雕像紀念，惟今日下午2時半，校方在未知會學生會下，安排保安及校方人員強行移走及沒收雕像，搬運期間更一度造成嚴重損毀。學生會批評校方舉動打壓學生言論及學術自由，「連一個藝術品都容不下」，促請校方公開交代搬走雕像的原因，並要求校方賠償及道歉。 《香港01》向理大查詢，正等候回覆。

校方曾多次以安全理由反對放置雕像

理大學生會於本周四（11日）在校園學生會大樓放置一個反修例風波示威者造型的雕像，雕像戴上頭盔及防毒面罩，並手持「光復香港 時代革命」的旗幟。不過，校方曾多番以安全理由反對放置雕像，昨日曾派出學校安全及環境事務處考察，最後認為石像的結構安全。學生會亦決定於昨日公開展示雕像，亦正入紙申請展覽許可。

惟今日下午約2時半，理大校方在未知會學生會情況下，安排保安及校方人員移走雕像，期間雕像損毀碎裂，更將雕像搬至其他大樓的儲物室並鎖上。學生會外務副會長鄭其浩指，曾向校方人員查詢何時歸還，但對方僅稱是「上面的指示」，未有名確答覆。

理大學生會：連一個藝術品都容不下

鄭其浩指，雕像是由一班有心同學自資製作，希望在人流頻繁的學生會大樓展示，公開紀念反修例風波一周年，豈料校方強行移走雕像，認為是打壓學生言論及學術自由，「連一個藝術品都容不下」，做法無理及不尊重學生。

理大學生會校董陳偉僖指，理大學生會大樓自2000年放置「民主女神像」，當年校方曾對此表達不滿，但亦未有搬走民女雕像，而學生會隨即發動公投，以大比數通過令雕像可以永久落戶。不過，如今校方卻不斷粗暴干預學生會活動，陳指校方對校園涉及反修例的活動、出現「港獨」字眼敏感，認為與「港區國安法」立法在即有關。兩人要求校方公開交代今次搬走示威者雕像的原因，同時不排除以司法程序向校方索償。

理大學生會早前發起「和你貼」活動，讓學生將抗爭運動一周年的感想寫在便利貼上。據理大學生報編委會Facebook圖片顯示，有人在便利貼上寫有港獨等字句，惟所有相關字眼日前均遭校方以黑紙遮蓋。