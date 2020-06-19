軟組織肉瘤難察覺易擴散　聖雅各資助標靶藥助晚期患者

身上有不明的腫塊突出，不痛不癢，原來可能是癌症。軟組織肉瘤是一種罕見的癌症，腫瘤初期細小，往往令患者延誤治療，存活率更會因為癌細胞擴散而遞減。藝人林子博妻子Shirley2018年時曾出現胃痛、嘔吐症狀，直到2019年處才發現胃中有平滑肌肉瘤，已達癌症第四期，並擴散至骨及淋巴。除了經歷化療，更使用二線治療，至今沒有復發。 咗帕尼是軟組織肉瘤擴散後的二線治療的唯一一種標靶藥物，惟目前仍未納入醫管局安全網內，令經濟有困難的患者面對「有藥無錢醫」的狀況。聖雅各群福會惠澤社區藥房將藥物納入資助，通過資產審查後，病人可獲逾六成的資助，至今已經幫助約200名患者。

藝人林子博的太太2019年初確診滑肌肉瘤四期，胃中肉瘤直徑更達6厘米，腫瘤並已經移至骨、淋巴等，成因不明。（袁澍攝）

藝人林子博太太Shirley在2018年時開始胃痛，外遊泰國時曾連續4日不停嘔吐，每日少則嘔吐2小時，多則達6小時，其後她去醫院做身體檢查卻未有發現異常。直到2019年初，她開始感到心胸痛，經歷電腦掃描、磁力共振、正電子掃描等檢查後，確診平滑肌肉瘤四期，胃中肉瘤直徑更達6厘米，腫瘤並已經移至骨、淋巴等，成因不明。

突如其來的癌症令四口之家備受打擊，尤其才40多歲的Shirley因病不能工作，也無法如之前一般照顧一對子女。當時她想手術切除腫瘤，但是因為已經擴散只能接受化療及二線治療。對於要接受二線治療，Shirley曾有過猶豫，一方面擔心二線治療效果不及一線治療效果好，另一方面標靶藥帕咗帕尼並未納入醫管局安全網內，「擔心無法承擔而無得用藥。」

曾經歷9次化療 並服用化學藥物紫杉醇

她前後經歷了9次化療，並服用化學藥物紫杉醇，最近複診時醫生更建議她使用標靶藥治療。她本以為現時他的原味及擴散腫瘤都縮小了2厘米，轉移到骨及淋巴的腫瘤已經消失。

內科腫瘤科專科醫生龍浩鋒指，軟組織肉瘤發病高峰從45歲到90歲不等，意味着此症可能出現在患者人生黃金期，影響事業和家庭。（袁澍攝）

軟組織肉瘤多發於人生黃金期 部分患者不痛不癢

內科腫瘤科專科醫生龍浩鋒指，Shirley所患的軟組織肉瘤為惡性原發性腫瘤，是骨骼肌肉肉瘤的一種，佔惡性肉瘤的八成左右，患者的皮下會出現不明腫塊，頭部、頸部、手腳、身體軀幹及腹部及腹膜後。而根據醫管局的資料顯示，本港粗發病率為2.9（每10萬人），每年新症平均僅20宗，惟發病年齡中位數為59歲，發病高峰從45到90歲不等，意味着此症可能出現在患者的人生黃金期，影響事業及家庭生活。

龍浩鋒指，現時未知軟組織肉瘤是否與遺傳有關，但曾患過鼻咽癌、甲狀腺癌及乳癌等人士，在放射治療後或容易患病。不過，部分腫瘤不痛不癢，有些人患上後也不感痛楚，直至腫瘤變大，壓到器官才會疼痛或呼吸不順，令患者延誤治療。而根據歐洲一項大型追蹤研究，28.4%的患者會出現原位復發，35.3%患者會出現擴散，踏入晚期癌症。

聖雅各福群會惠澤社群藥房註冊藥劑師盧建業指，符合資格的患者可以獲得藥房的資助。（袁澍攝）

帕咗帕尼未納入醫管局安全網 可透惠澤藥房資助

龍浩鋒指，原位性軟組織肉瘤可以透過手術切除，一旦擴散或復發，可進行放療或者化療。若化療失效，現時有4種化療藥物方案和一種標靶藥帕咗帕尼作為二線治療。

聖雅各福群會惠澤社群藥房註冊藥劑師盧建業引述研究指，服用帕咗帕尼的患者可以延長無惡化存活期，惡化的風險也下降69%。不過，作為軟組織肉瘤擴散後唯一的二線治療標靶藥，卻沒有被醫管局納入安全網中，令有經濟困難的患者可能會面臨「有藥無錢醫。」

現時聖雅各福群會下的惠澤社群藥房現時已經將帕咗帕尼納入資助範圍，若患者屬醫管局轄下病人，通過資產審查後，可獲得資助額約65%，每月所需藥費減至7,700元左右，至今已經幫助了近200名患者。