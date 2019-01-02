聖雅各福群會指二代標靶藥可減「肺癌上腦」惡化率　冀當局提資助

肺癌為本港頭號癌症殺手，2016 年共有近5000宗肺癌新症，同年更有超過3700宗死亡個案。肺癌如其他癌症一樣，亦可擴散至不同部位，如腦部、肝臟、脊柱等，當中擴散至腦部十分常見。而一旦「肺癌上腦」，患者更會失去自理能力，影響深遠。 聖雅各福群會今日（2日）舉行發佈會，指肺癌患者中，出現間變性淋巴瘤激酶 （Anaplastic Lymphoma Kinase, 簡稱ALK）基因變異的多為較年輕及不吸煙的女性，團體指若醫管局將第二代標靶藥（阿來替尼）改為一線應用，有望更多患者受惠。唯藥物將有機會變為全自費藥物，希望日後能為患者提供藥物資助。

香港肺癌學會成員及臨床腫瘤科專科醫生丘德芬表示，第二代標靶藥有效針對「肺癌上腦」的 ALK 標靶藥物。（張美華攝）

香港肺癌學會成員及臨床腫瘤科專科醫生丘德芬表示，並非所有的肺癌患者都屬男性的年老「煙民」。他舉例有研究發現，ALK基因變異的肺癌患者年齡中位數為 52 歲，當中 57%並非「煙民」，而且女性人數較多。

丘德芬又指，肺癌擴散至腦部惡化甚快，若未有及時治療，病人存活期中位數僅1至3個月。他續指，由於腦部有血腦屏障，藥物亦難以進入以殺死癌細胞，令化療及第一代標靶藥（克唑替尼）對「肺癌上腦」的療效並不顯著。

聖雅各福群會持續照顧服務高級經理黃培龍指，惠澤社區藥房已推出針對ALK肺癌藥物的不同資助計劃，計劃至今共服務約1600人次。（張美華攝）

而電療雖然可以殺死腦部癌細胞，但同時亦會影響正常細胞，對患者腦部造成永久損害，如認知能力下降等，因此電療只會是最後的選擇，或用以紓緩徵狀及併發症所帶來的不適。

丘德芬解釋，第二代標靶藥能穿透血腦屏障，進入並停留於腦部，有助減少癌細胞擴散及延長無惡化存活期，是一種有效針對「肺癌上腦」的 ALK 標靶藥物。使用第二代標靶藥的無惡化存活期中位數大約為3年，更是第一代標靶藥的3倍。唯第二代標靶藥只用作二線藥物為患者作治療，他希望醫管局能在未來更新用藥指引，令更多病人受惠。

聖雅各福群會持續照顧服務高級經理黃培龍先生表示，聖雅各福群會惠澤社區藥房已推出針對ALK肺癌藥物的不同資助計劃，計劃至今共服務約1600人次，當中女性佔64%，年齡中位數為59歲。

他指出，藥物資助計劃亦包括有效對抗「肺癌上腦」的阿來替尼。唯計劃目前所資助的藥物是跟隨醫管局用藥指引作第二線用藥，即第一線藥物無效後，才可轉用。若未來醫管局將藥物改為一線，團體亦希望能為有需要家庭提供相應藥物資助計劃。