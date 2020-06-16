資訊科技員小學女廁偷拍　拍到女童私處及如廁情況　判入獄3個月

小學資訊科技助理，涉嫌在校內學生女廁偷拍小學女生如廁，被同事發現。他早前承認製作兒童色情物品罪，案件今(16日)在西九龍法院判刑，裁判官指被告在校內工作雖然主要並非照顧學童，惟以家長心態，會認為學校是安全的地方，並信任學校的職員，認為案情嚴重，判被告入獄3個月。

被告羅德禮(40歲)，被控兩項製作兒童色情物品罪，指他於2018年6月11日，在一間小學的4樓女廁製作兒童色情物品，並拍到女生私處及蹲下如廁的情況。

辯方求情時指，被告曾於2008年在遊戲機中心偷拍女子胸部而惹官非，可惜沒有深刻反省其心理問題，但他現已反省，並會積極尋求治療，免再重犯。被告亦有自撰求情信，稱因本案而折磨兩年，承受很大心理壓力，希望法庭能酌情輕判。

裁判官羅德泉判刑時稱，對家長而言，學校是一個安全的地方，並會信任學校的職員。惟被告卻是有預謀而犯案，並非一時衝動，案情嚴重。考慮到檢控確有延誤等因素，判被告入獄3個月。

控方案情指，2018年6月8日，被告工作學校的一名教師，見被告持手機從女廁出來；他向被告打招呼時，被告神色緊張。該老師認為有可疑向校長報告。學校遂在該女廁門外設置閉路電視，鏡頭指向女廁門口。數天後拍到被告兩度尾隨女生入廁所，面向廁格蹲下，並手持手機。

被告警誡下稱：「我喺四樓女廁影咗學生妹，但我唔識佢。」被告承認因性衝動而犯案，又稱之後會刪除片段。警方科技罪案調查人員檢驗被告手機，發現內有兩段片段，均拍到女學生在廁格內如廁，惟片段中的女生身份不詳。

案件編號：WKCC1544/2020