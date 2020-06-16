新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓847人完成第二輪檢測呈陰性

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，今天（16日）並沒有新增個案，代表已連續三天無本地感染個案。當局在沙田瀝源邨祿泉樓派發深喉唾液樣本瓶，為該座大廈居民做第二次檢測，至今收回及檢測了847個樣本，全部呈陰性反應。 另外，在過去24小時，有兩名確診者出院，目前仍有40名確診病人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆，一人情況嚴重。

+ 3 + 2

本港今天沒有新增個案，累計個案仍為1,113宗，包括1,112宗確診個案和一宗疑似個案。

衞生防護中心指，已透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次檢測。截至今日下午四時，中心已於祿泉樓收回及檢測847個第二輪的深喉唾液樣本，全部對病毒呈陰性反應。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於指定日期（今明兩日）內提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

食物及衞生局局長陳肇始今天開記者會公布最新的社交距離限制措施。 （高仲明攝）

另外，截至今日中午十二時，再多兩名病人出院，個案編號為1094及1103，至今共有1,069名確診或疑似病人康復出院。第1094宗個案是一名42歲女子，本住在屯門，她為了照顧從巴基斯坦回港的媽媽而搬到檢疫中心，結果母親確診，她亦受到感染，但沒有病徵，檢測深喉唾液時確診。第1103宗個案則為從英國來港的49歲女子。



醫管局指，目前公立醫院已啟用624間負壓病房，合共1,179張負壓病床，現時共有40名確診病人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆，個案編號是595、1084和1100，第1092宗個案情況嚴重，其餘36人情況穩定。