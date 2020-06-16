【新冠肺炎】無國界記者組織選病毒資訊英雄　李文亮榜上有名

國際無國界記者組織（Reporters Without Frontiers，RSF）6月15日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「資訊英雄榜」，共有30人上榜，包括無懼美國總統特朗普（Donald Trump）的白宮記者協會（White House Correspondents' Association，WHCA），和率先揭露中國爆發疫情的已故醫生李文亮。

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這份訊息英雄榜讚揚堅持質疑特朗普的美國白宮記者團成員，並推崇34歲就辭世的武漢中心醫院眼科醫生李文亮。他被喻為疫情最早的「吹哨人」之一。李文亮示警疫情後反被武漢公安斷定是散布謠言而予以「訓誡」，最後更因染疫而死。

曾來港記錄反修例運動的內地律師陳秋實亦有上榜。他在武漢宣布「封城」前進入該市，採訪死者家屬並拍攝武漢醫院的實況。陳秋實的父母2月7日指他已被「隔離」，此後便再無他的消息。

這個總部設於法國巴黎的機構，特別稱讚哥倫比亞廣播公司（CBS）主跑白宮的華裔記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）與她的同事雷德（Paula Reid）、美國全國廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）與霍士新聞（Fox News）的費雪（Kristin Fisher），認為他們面對特朗普及其幕僚的嘲諷、輕蔑與羞辱時，「誠信與能力」兼備。

⚡Journalism that saves lives - RSF has compiled a list of 30 #coronavirus “information heroes”. https://t.co/uDiR6GW7xv pic.twitter.com/jfzTlMWLXJ — RSF (@RSF_inter) June 15, 2020

除此之外，疫情期間連載武漢封城紀實的中國知名作家方方，以及在世界不同地區因揭露真相而被監禁、逮捕、毆打、騷擾和起訴的多名記者，同樣獲得讚揚。