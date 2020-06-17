限聚令｜只放寬不撤銷　陳肇始：不涉政治　公眾地方點人人探熱？

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，政府昨天公布，決定由本周五起放寬限聚令，人數上限由8人擴至50人。不過，社會有聲音質疑在疫情放緩下，政府仍不解除限聚令，是為了打壓公眾舉辦及參加遊行、集會。 食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）早上在電台節目重申，政府做法只從公共衛生角度考慮，絕無政治考量。她解釋，政府無法對在公眾地方聚集的人施加限制，因此只可限制人數，「點同每個人探熱？」

陳肇始重申，政府決定限聚令只放寬而不撤銷，是從公共衛生角度考慮，絕無政治考量。 （資料圖片／高仲明攝）

陳肇始解釋，政府無法對在公眾地方聚集的人施加其他限制，因此只可限制人數；相反在食肆及其他處所，則可施加一些規定，例如枱與枱之間需有1.5米距離等，因此可以放寬在這些場所的人數限制。

她又指，法例沒有限制新人在婚宴敬酒，但當局希望新人都能考慮這做法仍有一定風險，應盡量避免。

陳肇始在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋新措施，再次強調在公眾地方，無相應負責人、管理人，政府不能控制風險，也不可確保參與者做足防疫措施，「點同每個人探熱？」，她否認新措施是為了限制市民參與遊行。被問到公眾遊行及集會都有主辦單位，而且可以要求參與者戴口罩，陳肇始回應稱，「如果沒有人數限制，可控情況會減低。」

對於現時市民可以到沙灘嬉戲，聚集人數密度高，也無法為所有人量體溫的情況，陳肇始稱，雖然沙灘整體看似人數多，但現時也不可以多於8人一組，惟承認情況亦反映，在公眾地方較難控制聚集的密度。主持質疑政府是否對沙灘情況「隻眼開隻眼閉」，陳肇始否認，又指康文署有就599G限聚令在沙灘巡查了14萬多次，也作出了逾1.5萬次勸喻，惟沒有作出任何檢控，「通常一家大細，好開心。」