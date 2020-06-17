新冠肺炎・6.17｜今日新增8宗輸入個案　消息：晚上再增4宗確診

新型肺炎疫情放緩，本港累計確診個案達1,113宗，最新確診者屬輸入個案，瀝源邨祿泉樓群組暫未見繼續擴大。今日（17日）無新增本地確診個案，是連續四日無本地個案，當局不設疫情記者會。衞生防護中心公布，今日一共新增八宗確診個案，悉數由菲律賓及巴基斯坦來港，累計增至1,121宗。 限聚令將在本周五（19日）起放寬，群組聚集人數上限由現時8人，增至50人。

【21:00】康樂及文化事務署今日宣布，因應最新情況，免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場等將於周六（20日）起全面重開；而收費草地足球場、籃球場及欖球場等則於下周一（22日）重開。市民可於周六起使用康體通在網上、已重開場地等方式預訂重開的陸上收費康樂設施。

文化設施方面，當局會於周五（19日）恢復接待有現場觀眾的演出或活動，但音樂廳、劇院、演藝廳等觀眾入座人數將不超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過16個，並在可行的情況下隔行入座。而科學館和太空館亦將於下周一重開。

康文署免費戶外足球場籃球場周六重開 限制設施使用及逗留人數

【20:50】衞生署公布，警方在3月28日接報到沙田沙角商場食肆處理案件時，發現一名違犯檢疫令的56歲男子。該男子今日（17日）在沙田裁判法院被判兩項控罪罪成，即時監禁六星期。

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【20:18】據了解，今日下午4時後，再增4宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【19:05】據了解，政府曾就限聚令事宜與抗疫專家開會，會議上至少有兩名專家建議撤銷限聚令，惟建議最終未獲政府採納。食物及衞生局局長陳肇始今日解釋，因公眾地方難管理，無法為全部人探熱，故在人數上設限。

限聚令｜消息指兩專家反對延續 梁子超：無大爆發 限聚無意義

【19:00】新冠肺炎疫情下，本地多間公司自行生產口罩，九巴今日表示，由6月25日起，乘客購買或延長一張九巴月票，均可免費獲贈九巴自家生產的三層外科成人口罩一盒，每盒共30個。

新冠肺炎｜九巴推新優惠 購買及延長月票均獲贈九巴製口罩一盒

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【18:46】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增8宗確診個案，至今本港個案累計1,121宗（包括1,120宗確診個案和一宗疑似個案）。8宗個案為兩男六女，年齡介乎4至70歲，全部曾於潛伏期身處外地，全部昨日（16日）返港，二人之前居於菲律賓，六人在過去一段時間在巴基斯坦。

新冠肺炎｜增8宗輸入個案由巴基斯坦及菲律賓抵港 創三星期新高

【18:37】政府今日公布，已安排兩班特別航班，接載滯留印度的香港居民回港，共接載約280名乘客，費用由乘客支付。兩班航班暫定最早將於6月18日及20日分別從班加羅爾及欽奈出發回港。

新冠肺炎｜港府派兩班印度包機接載280人 首班機周四出發

【18:00】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有兩名確診病人出院（個案編號︰1057及1079），至今共有1,071名確診或疑似病人康復出院。現時共有38名確診病人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1100），一人情況嚴重（個案編號：1092），其餘34人情況穩定。

【17:40】於1月底關閉的香港迪士尼樂園，將於明日上午10時重新開放。樂園今日率先公布重開後的安排，除了多個區域提供搓手液及安排工作人員提醒入園人士保持社交距離外，樂園於地上貼有距離貼紙；為減免人群聚集，暫時取消巡遊表演及交換襟章活動。此外，與迪士尼人物如米奇老鼠、duffy等近距離接觸時，不能再如以往來個擁抱，賓客需保持社交距離 。

迪士尼樂園周四重開 暫停巡遊表演 不可與米奇老鼠等擁抱

【16:48】消息指，今日至少增7宗新型肺炎輸入個案。

【14:58】台灣放寬入境強制檢疫期限，包括香港、澳門等中低風險地區商務人士，如有核酸檢測證明，下周一（22日）入境台灣，可縮短檢疫期至五日及七日。

【14:50】據了解，今天連續第四日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

【12:50】中三至中五級跨境學生亦於本周一（15日）復課。惟昨日（16日）網上流傳位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學有跨境學生發燒。校方今日凌晨發通告澄清，指6月16日早上當日共有五位中三及一位中五跨境學生致電回校請假，其中三人報稱發燒。但強調，所有回校的師生沒有發燒、早退或須送院個案，使用輪椅的涉事學生沒有發燒，僅因身體不適需使用輪椅並在放學時間如常離校。副校長呂健良稱今日全校有約80多名學生缺席，當中約20名學生因病未能返校上課，其餘則是家長憂慮疫情未有安排子女上學。

粉嶺陳朱素華中學昨有跨境生發燒 無過境無返校 今日80多人缺席

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【08:00】截至周三（17日）上午8時，全國確診病例84,833宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例4宗，治癒病例79,924宗，累計境外輸入1,845宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。