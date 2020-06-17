警員被起底｜首宗違禁令Facbook貼警員資料　女網民被判緩刑

高等法院早前批出禁制令，禁止任何人在沒有同意下披露警員及其家人的個人資料。一名39歲自由工作者於個人Facbook帳戶貼出警員及其家人的資料，並寫上「以眼還眼」及「黑警」。她因而被控藐視法庭，為首宗違反起底禁令的案件。該名自由工作者今（17日）於高等法院承認責任，被判監28日，緩刑1年，兼付3萬元訟費。法官最後提醒，若有任何人再繼續違反禁制令，並被帶上法庭，或會被判處即時監禁。

本案申請人為律政司司長，答辯人為39歲平面及珠寶設計自由工作者陳藹柔。

答辯人一方稱 受周梓樂墮樓事件影響才犯案

代表律政司的大狀何卓衡指，「起底」或會導致公眾妨擾的行為，且會引致嚴重的社會後果，望法庭施予監禁式刑罰，亦要求答辯人支付懲罰性訟費35.8萬元。

代表答辯人的資深大狀彭耀鴻則指，律政司作為檢控方，不應要求法庭施予監禁式刑罰。他替答辯人求情時指，答辯人向警方坦白一切，更應警方要求開啟自己的電腦及交出密碼，及後也主動刪去有關帖文，更刪除了自己的社交媒體帳戶。彭耀鴻又指，事發時答辯人的情緒受科大生周梓樂墮樓事件影響，才會犯下本案，而她當時未留意到有關禁制令的報道。

答辯人陳藹柔(黑色口罩)今被判監28日，緩刑1年。(李慧娜攝)。

法官透露涉案警員要入住安全屋 妻子怕被認出而失眠

法官又指，涉案警員知道自己被「起底」時，本正與家人外遊，惟因事件而延遲回港，返港後更要入住安全屋，及後他亦擔心自己的資料會被非法挪用作申請貸款、叫外賣等。涉案警員及其妻子後來也收到滋擾電話，對方在電話內用粗口咒罵他們，他們因而受到情緒困擾，妻子更因怕在街上被認出而失眠。涉案警員曾被一名售貨員員認出，對方即當面罵他「黑警死全家」。

法官認為警員及其家人在事件中受到傷害，而法庭須向公眾傳達要遵守法庭命令的訊息，雖然公眾有權批評公職人員，但他們卻不應受到滋擾，法官又指行使權利與自由同時也要尊重他人的權利。法官終考慮到答辯人的求情、承認責任等因素，決定判以緩刑，亦只需她付3萬元訟費。法官最後提醒，若有任何人再繼續違反禁制令，並被帶上法庭，此後必定不會如答辯人那般幸運，而或會被判處即時監禁。

案件編號：HCMP 249/2020