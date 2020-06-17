DSE 2020｜考生揀內地升學比例逾7%創新高　機構：社會動亂影響

2020年中學文憑試（DSE）將於7月22日放榜，中國教育留學交流（香港）中心昨日（16日）公布，今年共有近四千名考生透過「文憑試招生」計劃報讀內地院校，人數為2012年首屆文憑試以來的第二高；相關人數佔DSE考試人數的比例為7.58%，以比例計為歷來最高。 升學中心綜合五項因素，其中一項為提及去年下半年「香港社會動亂」，可能對學生和家長產生一定影響。

中國教育留學交流（香港）中心數據顯示，今年內地升學總報名人數為10,778人次，透過當中透過主要計劃「文憑試招生」的報名確認人數為3,993人。（資料圖片）

中國教育留學交流（香港）中心的統計數據顯示，今年內地升學總報名人數為10,778人次，透過當中透過主要計劃「文憑試招生」的報名確認人數為3,993人，為2012年首屆文憑試以來的第二高；港澳臺僑聯合招收香港學生報名人數為2,650人；六校自主招生報名錄取人數為4,135人。

今年文憑試考生較去年減少3,472人，但透過「文憑試招生」計劃的報名人數較去年增加13.7%，佔參加文憑試考生的比例為7.58%，為自2012年首屆文憑試以來最高。

今年透過「文憑試招生」計劃的報名人數，佔參加文憑試考生的比例為7.58%，為自2012年首屆文憑試以來最高。（中國教育留學交流中心文件）

中心估計的增長原因如下：

港生和家長對國家經濟社會發展的前景充滿信心，大灣區規劃的發布也產生一定的推動作用，報名所有內地高校所在省份的人數都普遍增長；報名廣東省高校的學生數量比2019年增長22%，報名上海市高校的學生數量則比2019年增長了28%； 內地高校的專業齊備，國際影響力不斷增強，國際大學排名不斷上升，對港生的吸引力愈來愈大； 香港中學和學生對於內地高校的了解不斷加深，121所高校都有學生報名，目的性很強； 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，國家教育部今年延長網上預報名期限，並將現場報名確認改為郵寄申請資料報名確認，提供便利； 2019年下半年「香港社會動亂」可能對學生和家長產生一定影響。

今年文憑試考生較去年減少，但透過「文憑試招生」計劃的報名人數較去年增加13.7%。（資料圖片）

料收生錄取率不受社會事件影響

被問及香港的社會事件，會否影響香港學生獲錄取的成功率，中心主任鞏萬接受《香港01》訪問時表示，院校招生時不會考慮上述因素，只會考慮學生的成績、個人能力等。不過他補充，報名並不代表院校必定錄取，往年的錄取率一般為48%至52%。

港生的選校志願方面，仍然相對集中在廣東、上海和北京市的大學，最熱門的頭五位依次分別為：中山大學、暨南大學、復旦大學、廈門大學及清華大學。最熱門頭五個學科分別為：經管金融類、醫學類、工程類、語言類及新聞傳播類。