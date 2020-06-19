科大商學院碩士課程月底恢復面授　料今年商科實習減、無海外交流

全港中小學及幼稚園高班已復課，惟普遍大學的暑期課程仍採用直播教學。香港科技大學商學院院長譚嘉因表示，工商管理碩士及行政人員工商管理碩士等，將於6月底的暑期課程陸續恢復面授課堂。 本港經濟近期陷入衰退，譚嘉因表示，今年的實習職位有所減少，但九成的商學院本科生已獲得實習機會。他估計，今年的就業市道或會對應屆畢業生有較大影響，但市場渴求金融科技（FinTech）人才，據其觀察越來越多畢業生開始流入初創公司就業。

科大商學院院長譚嘉因預計，今年10月起所有其他課程會恢復面授課堂，但受疫情影響，預計新學年的國際交換生計劃（Exchange Programme）仍須繼續暫停。（資料圖片）

科大商學院院長譚嘉因表示，工商管理碩士（MBA）及行政人員工商管理碩士（EMBA）等將於6月底的暑期課程恢復面授課堂，但他預計海外回港學生仍須接受14天隔離檢疫，預計該批學生仍須繼續網上課堂，因此課程初期會同時以面授及網上形式混合進行；內地及海外學生佔商學院學生的比例約為20%。他預計，今年10月起所有其他課程會恢復面授課堂，但受各國疫情影響，航空交通停滯，預計新學年的國際交換生計劃（Exchange Programme）仍須繼續暫停。

談及來年的收生狀況，譚嘉因指，繳交商學院碩士課程留位費的學生不跌反增，目前數字顯示增加數個百分比。

科大商學院最近發表《金融科技業界專才發展、能力與人力資源》報告，羅列出13項金融業界認為最關鍵的核心能力，當中個人能力方面包括創業精神、學習敏銳度級應對不確定情況等：工作方式方面包括靈活變通、活用數據洞悉前景及精通數碼科技等。

（左起）科大商學院金融科技研究計劃高級經理楊淑敏、科大商學院院長譚嘉因。（鄺曉斌攝）

金融科技就業機會較多

談及經濟衰退下的求職狀況，譚嘉因認為，今年商科畢業生求職時會有一定程度的影響，但實際數據要稍後才能確定。惟譚嘉因認為，目前金融科技畢業生人數不足，但市場對相關人才有渴求，上述報告提及全港的金融科技本科畢業生每年只有約150人，相關範疇提供相當多的就業機會予畢業生。

譚嘉因預計，到2024年金融科技畢業生總數會增至1,600名，但仍未能完全滿足市場需求。科大商學院今年開辦一年全日制或兩年兼讀制的金融科技碩士課程，至於本科方面，譚嘉因表示，若有意報讀的學生越來越多，會考慮開設金融科技主修科。