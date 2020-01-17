【逃犯條例】科大教大本學期停來港交流生　港大照辦惟預期人數跌

反修例風波持續逾七個多月，多間大專院校一帶，甚至校內都發生過激烈警民衝突，多間大學受到破壞，當中理大面目全非。踏入2019/20學年下學期，八間資助大學陸續開學，科大、教大及浸大決定本學期暫停接待海外交換生；中大等大學將照辦，惟港大預期來港學生人數或少於往年同期的450至500人次。

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至於兩間受到嚴重破壞的院校，當中中文大學則表示，第二學期學生交換計劃都會如常進行，即外地生會赴中大，中大生亦會赴外地。理工大學亦說，第二學期國際及內地生到理大交換計劃會暫停。

香港大學發言人回覆，港大第二個學期將於本月20日（下周一）開始，學生交流活動如常進行，惟校方預計，本學期到港大交流的人數會顯著減少，外地學生數目未必保持到往年同期的450至500人次。

香港教育大學亦表示，與合作院校商討後，決定將本學期的學生交換計畫順延至下一學期，而教大學生前往境外之交換計畫則未有改變。科技大學亦表示，早前已決定暫停下學期所有來港的本科生交流活動，而科大學生到外地交流則如常進行。

浸會大學稱，因應近月社會事件對交流生的影響，浸大與合作的院校商討後，決定暫不安排交流生在本學期到浸大交流；而浸大學生則如常到外地交流。浸大表示，會繼續留意社會情況，與合作院校保持緊密聯繫，在適當時候再作安排。